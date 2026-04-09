Trotz Waffenruhe im Iran-Krieg setzt Israel die Angriffe auf den Libanon fort. Aber warum eskalieren mit dem Iran-Krieg auch die Spannungen zwischen Israel und dem Libanon?
Der Konflikt zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah-Miliz hat eine neue Eskalationsstufe erreicht. Israel greift strategische Ziele im Libanon an, während die Hisbollah mit Raketen und Drohnen antwortet. Die Situation ist komplex und eng mit der regionalen Dynamik im Nahen Osten verknüpft. Doch warum greift Israel den Libanon an und welche Rolle spielt die Hisbollah in diesem Konflikt?