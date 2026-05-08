Der Politikstil in Brüssel und Washington könnte unterschiedlicher nicht sein. Von Vorteil ist, dass die Lernfähigkeit eher auf Seiten der EU liegt, kommentiert unser Autor Knut Krohn.
Der Zoll-Streit zwischen den USA und Europa ist um ein überraschendes Kapitel reicher. Die EU sieht sich erneut mit einer Drohung Donald Trumps konfrontiert. Dieses Mal will der US-Präsident die Abgaben am 4. Juli „auf viel höhere Sätze“ steigern – wie hoch, bleibt allerdings sein Geheimnis. Er wirft Brüssel vor, sich nicht an den im vergangenen August ausgehandelten Vertrag zu halten. Dort aber spielt man den Ball zurück und kontert, Trump selbst würde immer wieder die Absprachen brechen.