Trump und die Nato Chance für die Europäer
Donald Trumps Zorn auf die Nato ist kein Zeichen von Führungsstärke, sondern vielmehr ein Beleg seiner Hilflosigkeit, meint unser Autor Knut Krohn.
Donald Trumps Zorn auf die Nato ist kein Zeichen von Führungsstärke, sondern vielmehr ein Beleg seiner Hilflosigkeit, meint unser Autor Knut Krohn.
Donald Trump ist dem Charme von Mark Rutte dieses Mal nicht erlegen. Immer wieder hatte es der Nato-Generalsekretär in den vergangenen Monaten geschafft, den US-Präsidenten mit allerlei Schmeicheleien auf seine Seite zu ziehen. Wenn Trump drohte, das Bündnis platzen zu lassen oder in Grönland einzumarschieren, fand Rutte die richtigen Worte und Gesten, die explosive Situation zu entschärfen. Angesichts dieser Kunst galt der Niederländer schnell als „Trump-Flüsterer“, er schien der richtige Mann im richtigen Job.
US-Präsident Donald Trump hatte mit der Auslöschung des Iran gedroht. Stattdessen soll es nun einen Waffenstillstand geben. Was dies für das Regime im Iran bedeutet, erklärt eine Konfliktforscherin.