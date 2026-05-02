Die EU-Kommission behält sich Gegenmaßnahmen vor, sollten die Abgaben tatsächlich erhöht werden. Der Verband der Automobilindustrie befürchtet schweren Schaden.
02.05.2026 - 11:57 Uhr
In Brüssel herrschte die Hoffnung, dass sich der Zoll-Streit mit den USA erledigt hat. Doch nun kündigte US-Präsident Donald Trump überraschend an, die Abgaben auf Autos und Lastwagen, die aus der EU in die USA eingeführt werden, von kommender Woche an auf 25 Prozent erhöhen. Auf seiner Plattform Truth Social warf er Europa vor, sich nicht an das vereinbarte Handelsabkommen zu halten.