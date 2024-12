Nicht immer möchte man Türen ganz schließen oder komplett öffnen. Neigt eine Tür allerdings dazu von selbt aufzugehen, ist das ein Problem, was sich je nach Grund in der Regel einfach lösen lässt.

Warum gehen Türen von alleine auf?

Wenn Türen von alleine aufgehen, kann das verschiedene Gründe haben. Der häufigste Grund ist, dass die Tür schief mit den Bändern bzw. Scharnieren aufsitzt. Das kann mit der Zeit durch Abnutzung geschehen, aber auch Türrahmen oder die Türe selbst können sich mit der Zeit verzogen haben. Ein weiterer Grund kann sein, dass die Tür nicht richtig ins Schloss fällt. Mit den folgenden einfachen Maßnahmen lässt sich das Problem in den meisten Fällen lösen.

1. Das obere Scharnier einstellen

Die einfachste Möglichkeit, um zu verhindern, dass die Tür von alleine aufgeht, ist, den Türwinkel neu einzustellen. Das erfolgt in der Regel am oberen Scharnier (auch Band genannt). Die meisten Türscharniere können dazu einfach gedreht werden (dazu muss die Tür ausgehängt werden). Oft befindet sich auch seitlich eine Stellschraube, mit welcher der Abstand eingestellt werden kann. Dann muss die Tür nicht ausgehängt werden. Um zu vermeiden, dass die Tür weiterhing von alleine aufgeht, muss das Scharnier zum Rahmen heran eingestellt werden.

2. Klebestreifentrick

Wenn sich die Bänder partout nicht einstellen lassen (was sehr selten der Fall ist), können Sie einen Klebestreifen um den Zapfen des Türbandes wickeln. Oft reichen die wenigen Millimeter und der erhöhte Widerstand aus, um die Türe am Aufgehen zu hindern.

3. Fitschenringe aus Gummi

Wenn die Tür nur in Ausnahmefällen von alleine aufgeht (zum Beispiel durch einen Windstoß), dann helfen Fitschenringe aus Gummi zusätzlich den Widerstand zu erhöhen. So bleibt die Türe noch besser an ihrer Position. Die Fitschenringe werden einfach wie eine Unterlegscheibe über den Zapfen geschoben, wenn die Tür ausgehängt ist. Alternativ können auch Schnorrscheiben (federnde Unterlegscheibe mit Verzahnung) benutzt werden. Beides ist in den meisten Baumärkten erhältlich.

4. Türschloss überprüfen

Wenn die Tür aufgeht, weil sie gar nicht erst ins Schloss fällt, muss das Schloss überprüft werden. Die Frage ist dabei vor allem, wie leicht fällt der Türschnapper ins Schloss bzw. die Türfalle? Muss die Tür festgedrückt werden, ist sie bzw. der Türrahmen verzogen. Abhilfe bringt meist mehr Abstand beider Scharniere vom Rahmen. Streift der Schnapper am unteren oder oberen Bereich der Türfalle, muss die Höhe der Tür mit Hilfe von Unterlegscheiben an den Scharnierzapfen neu justiert werden.

Fazit:

Türen gehen oft von alleine auf, weil sie schief im Rahmen hängen oder das Schloss nicht richtig greift. Durch einfaches Nachstellen der Scharniere oder das Anbringen von Klebestreifen oder Gummiringen kann dieses Problem in der Regel behoben werden. In manchen Fällen muss auch das Schloss selbst überprüft und gegebenenfalls angepasst werden.