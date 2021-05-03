Es kann lästig sein, wenn störende Geräusche durch die Tür dringen. Hier zeigen wir Ihnen 4 wirksame Methoden, wie Sie Türen schalldicht machen können.

Wenn Geräusche in das Zimmer oder die Wohnung dringen, liegt das oft an der Tür selbst. Leichte Türen mit vielen Lücken lassen Schall nahezu ungehindert in das Zimmer. Bei Badezimmer- und Schlafzimmertüren kann dies besonders unangenehm sein. Egal ob Zimmer- oder Wohnungstür. Es gibt einige Möglichkeiten eine Tür nachträglich schalldicht zu machen.

So macht man Türen schalldicht Wenn Türen zu viele Geräusche durchlassen, kann das mehrere Gründe haben. Schließt die Tür mit dem Rahme ab? Ist der Bodenspalt zu groß oder die Türe zu dünn? Widmen Sie sich daher als Erstes der Hauptursache. Die folgenden Methoden helfen bei der Behebung der verschiedenen Ursachen:

1. Dichtungen erneuern

Als erste sollten die Dichtungen zwischen Tür und Rahmen überprüft werden, da hier meist ein Großteil der Geräusche entstehen. In der Regel werden zwischen Rahmen und Tür Dichtungsbänder angebracht, die mit den Jahren spröde und weniger schallresistent werden.

Ob die Dichtungen erneuert werden müssen, hören Sie vor allem beim Schließen der Tür. Ist das Schließgeräusch eher hell und hart, sollten die Dichtungen gewechselt werden. Bei einem leisen bzw. dumpfen und weichen Geräusch sind die Türdichtungen noch intakt. Außerdem sollten keine Lücken in den Dichtungen sein. Achten Sie beim Anbringen neuer Dichtungen darauf, dass keine Lücken entstehen. Sollten Türen oder Rahmen selbst größere Lücken aufweisen, können Sie diese auch erst mit einer akustischen Dichtungsmasse verschließen.

2. Bodenspalt schließen

Ein weiterer Bereich an der Tür, der nicht selten einem Großteil von Schall und Geräuschen Durchlass bietet, ist der Bodenspalt. Ein Zugluftstopper bringt hier Abhilfe, da dieser gleichzeitig auch als Lärmschutz wirkt. Testen können Sie die Wirkung vorab, indem Sie eine Decke vor den Bodenspalt der geschlossenen Tür legen.

Mit Zugluftstoppern aus Stoff lassen sich Türen oft etwas besser schalldicht machen als mit Stoppern aus Kunststoff. Diese können meist individuell auf die richtige Länge zugeschnitten und unter die Türe geschoben oder an einer Seite angeklebt bzw. angeschraubt werden.

3. Dämmung an der Tür anbringen

Wenn alle Lücken verschlossen sind, kann die Türe zusätzlich schalldicht gemacht werden, indem eine Dämmung auch an der Tür selbst angebracht wird. Oft sind es gerade leichte bzw. hohle Türen, welche den Schall schlecht absorbieren. Dämmungs- bzw. Absorbationsmatten können einfach an der Tür von einer bzw. zwei Seiten angebracht werden. Ebenfalls sehr wirkungsvoll sind Antidröhnmatten, die den Schall durch ihre hohe Dichte und ihr hohes Gewicht absorbieren.

4. Lärmschutzvorhang

Eine weitere Möglichkeit, eine Tür schalldicht zu machen, ist, einen Lärmschutzvorhang an der Tür anzubringen. Lärmschutzvorhänge bzw. Schallschutzdecken absorbieren den Schall ebenfalls durch ihr hohes Gewicht und sollten nah an der Tür angebracht werden, am besten mit einer Vorhangstange über oder im Türrahmen.

Tipp: Maßnahmen, um eine Tür schalldicht zu machen sollten immer an der Seite der Tür vorgenommen werden, aus der die Geräusche kommen.