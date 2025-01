Gegen auffällig viele türkische Oppositionspolitiker ermittelt die Justiz. Auch außerhalb der Politik wächst der Druck auf Kritiker von Erdogans Regierung.

Susanne Güsten 29.01.2025 - 15:18 Uhr

Der Istanbuler Oberbürgermeister Ekrem Imamoglu hatte das Rednerpult kaum verlassen, als die türkische Staatsanwaltschaft neue Ermittlungen gegen ihn bekanntgab. Imamoglu, der sich Chancen auf einen Sieg gegen Präsident Recep Tayyip Erdogan bei der nächsten Wahl in drei Jahren ausrechnet, hatte in seiner Rede die Justiz kritisiert: Sie setze immer ein und denselben Gutachter ein, wenn es um Verfahren gegen Oppositionspolitiker gehe – obwohl es allein in Istanbul fast 9000 Sachverständige gebe. Wenige Minuten nach Imamoglus Ansprache erklärte die Justiz, der Bürgermeister werde sich wegen des Verdachts auf Beeinflussung der Justiz verantworten müssen.