Die türkische Regierung will das Land komplett rauchfrei machen – an Stränden womöglich schon bald. Touristen müssen sich auf strenge Verbote und hohe Strafen einstellen.
27.04.2026 - 16:05 Uhr
Die Türkei, eines der beliebtesten Reiseziele für deutsche Touristen, plant ein umfassendes Rauchverbot, das auch für Urlauber weitreichende Folgen haben könnte. Die Regierungspartei AKP hat einen Gesetzentwurf vorgelegt, der langfristig das Land komplett tabakfrei machen soll - mit strengen Regeln und empfindlichen Strafen.