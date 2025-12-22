Ein 42-Jähriger hat zwischen Tamm und Feuerbach in einer S-Bahn randaliert und einen Passagier attackiert. Die Polizei entdeckte bei der Kontrolle schließlich noch mehr Fragwürdiges.

Ludwigsburg: Julia Amrhein (jam)

Ein 42-Jähriger hat am Sonntagmittag in einer S-Bahn auf der Fahrt von Tamm nach Feuerbach gewütet und gleich mehrere Straftaten begangen. Wie die Bundespolizei mitteilt, soll der Mann gegen 13 Uhr zunächst auf Höhe des Stopps in Tamm einen anderen Fahrgast unvermittelt geschlagen und dessen Brille zerstört haben. Anschließend zückte der 42-Jährige ein Messer und zerkratzte damit eine Scheibe der S-Bahn.

 

Polizei findet fremde EC-Karte

Eine aufmerksame Passagierin alarmierte daraufhin die Bundespolizei, die beim Halt der S5 am Bahnhof in Feuerbach auf den 42-Jährigen wartete. Der flüchtete jedoch zunächst, wurde jedoch schließlich in der Nähe des Bahnhofs ausfindig gemacht und kontrolliert. Die Polizei fand nicht nur Drogen, sondern zudem eine fremde EC-Karte. Der 42-Jährige wurde wieder auf freien Fuß gesetzt.