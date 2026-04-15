Nach der Trennung von seinen beiden Geschäftsführerinnen hat sich das Marienhospital in Stuttgart nun zu den Gründen geäußert – und einen Ausblick auf die Finanzlage gegeben.
Die Trennung kam überraschend, zu den Gründen für die sofortige Ablösung seiner beiden Geschäftsführerinnen Anfang der Woche hatte sich das Marienhospital in Stuttgart zunächst jedoch bedeckt gehalten. Nun haben sich die Genossenschaft der Barmherzigen Schwestern vom heiligen Vinzenz von Paul in Untermarchtal als Trägerin der Klinik sowie der neue Interimschef Jan Schlenker, Geschäftsführender Partner bei der Managementberatung Borchers & Kollegen, erstmals näher geäußert: „Wir bestätigen, dass es unterschiedliche Vorstellungen über den Veränderungsprozess im Unternehmen in wirtschaftlich fordernden Zeiten und dessen Umsetzung gegeben hat“, teilten sie auf Anfrage unserer Zeitung mit.