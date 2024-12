Zahlreiche ehemalige und noch aktive Turnerinnen haben die Zustände am Kunstturnforum Stuttgart kritisiert und nennen unterschiedliche Details. Wir fassen die Posts zusammen.

Dirk Preiß 29.12.2024 - 16:43 Uhr

Zahlreiche ehemalige und noch aktive Turnerinnen haben in deutlichen Äußerungen die Zustände am Kunstturnforum (KTF) in Stuttgart kritisiert. Der Deutsche Turner-Bund (DTB) und der Schwäbische Turnerbund (STB) haben in einem ersten Statement eingeräumt, es lägen „konkrete Informationen zu möglichem Fehlverhalten von Seiten verantwortlicher Trainer am Bundesstützpunkt in Stuttgart vor“.