Turnerin aus Leonberg: Fährt Kathrin Schleenvoigt zur deutschen Meisterschaft?

Kathrin Schleenvoigt kann erneut jubeln. Noch vor ihrem 20. Geburtstag im Juli verteidigt die Turnerin des Drittliga-Teams vom SV Leonberg/Eltingen ihren Titel bei der Baden-Württembergischen Meisterschaft. „Ich konnte entspannt antreten“, erzählt Schleenvoigt. Das angestrebte Ziel von mindestens 45 Wertungspunkten, welche die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft ermöglichen, erreichte sie bereits beim Drittliga-Debüt der SV-Turnerinnen.

Beim Wettkampf in Schwäbisch Gmünd setzte sie sich im Mehrkampf aus Boden, Balken, Barren und Sprung gegen alle Konkurrentinnen durch, ihre stärkste Leistung mit 12,60 Punkten holte sie im Sprung. Am Ende gewann sie mit 46,55 Punkte – fast ein ganzer Zähler mehr als die Zweitplatzierte.

Über Kopf: Kathrin Schleenvoigt artistisch auf dem Schwebebalken. Foto: Georg Hrivatakis

Der zweite Sieg bei der zweiten Teilnahme kam für Schleenvoigt unerwartet, sie betonte, ohne Erwartungen an eine Platzierung in den Wettkampf gegangen zu sein. Umso mehr freute sie der Triumph, der insgesamt aber zweitrangig sei. „Ich achte hauptsächlich darauf, wie mein Wettkampf gelaufen ist“, erklärt die Turnerin und meint, sie habe „einen sehr guten Wettkampf geturnt“. Doch auch eine schlechtere Platzierung wäre mit einer guten Leistung kein Stimmungsdämpfer gewesen.

Deutsche Meisterschaft? Für Turnerin Schleenvoigt noch unklar

Ob die 19-Jährige zu den Deutschen Meisterschaften reisen wird, steht aber noch aus. Nur 24 Turnerinnen können teilnehmen, Kaderathletinnen sind gesetzt. Da jedoch unklar ist, wie viele von diesen teilnehmen können und wie viele andere Turnerinnen mehr Punkte als die Leonbergerin sammeln konnten, wird die finale Entscheidung wohl erst Anfang Juli feststehen.

Im März wurde Kathrin Schleenvoigt (li.) von Oberbürgermeister Tobias Degode geehrt. Foto: Stadt Leonberg

Vom 23. bis zum 26. Juli werden die Titelkämpfe in Hannover ausgetragen, am 12. Juli steht für Schleenvoigt der zweite Wettkampf in der Dritten Liga an. Parallel kommt in dem Zeitraum auch eine mündliche Prüfung auf die angehende Abiturientin zu. Die schriftlichen Prüfungen sind bereits absolviert. Kathrin Schleenvoigt hat demnächst einige Aufgaben zu bewältigen.