Turnerin aus Leonberg Fährt Kathrin Schleenvoigt zur deutschen Meisterschaft?
Die 19-Jährige Turnerin verteidigt den Titel bei den Baden-Württembergischen Meisterschaft im Turnen und kommt dem Traum von der deutschen Meisterschaft näher.
Die 19-Jährige Turnerin verteidigt den Titel bei den Baden-Württembergischen Meisterschaft im Turnen und kommt dem Traum von der deutschen Meisterschaft näher.
Kathrin Schleenvoigt kann erneut jubeln. Noch vor ihrem 20. Geburtstag im Juli verteidigt die Turnerin des Drittliga-Teams vom SV Leonberg/Eltingen ihren Titel bei der Baden-Württembergischen Meisterschaft. „Ich konnte entspannt antreten“, erzählt Schleenvoigt. Das angestrebte Ziel von mindestens 45 Wertungspunkten, welche die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft ermöglichen, erreichte sie bereits beim Drittliga-Debüt der SV-Turnerinnen.