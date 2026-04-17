Der TV Echterdingen empfängt den TSV Plattenhardt zum Filder-Derby. Nur zwei Punkte trennen die Abstiegskandidaten. Echterdingen bangt dabei um den Einsatz seines Torjägers.
Schon jetzt steht fest, dass sieben Spieler im Sommer Trainer Roko Agatic vom Landesligakonkurrenten TSV Bernhausen zum TV Echterdingen folgen. Kapitän Ivan Matanovic soll der Achte werden. „Es ist nichts abgeschlossen. Es ist kein Wunschkonzert, zumal noch einige andere Teams an ihm dran sind“, sagt Sascha Härtenstein, der Sportliche Leiter der Echterdinger Fußballer. Mit allen bisherigen Spielern habe er vor dem Derby gegen den TSV Plattenhardt an diesem Sonntag (15 Uhr) bereits Gespräche geführt, unterschrieben habe bislang noch keiner. „Es ist bei allen ligaabhängig, ob sie bleiben“, sagt Härtenstein. Einzig Ismail Oguz habe bereits mitgeteilt, im Sommer den Verein zu verlassen.