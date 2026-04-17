Der TV Echterdingen empfängt den TSV Plattenhardt zum Filder-Derby. Nur zwei Punkte trennen die Abstiegskandidaten. Echterdingen bangt dabei um den Einsatz seines Torjägers.

Schon jetzt steht fest, dass sieben Spieler im Sommer Trainer Roko Agatic vom Landesligakonkurrenten TSV Bernhausen zum TV Echterdingen folgen. Kapitän Ivan Matanovic soll der Achte werden. „Es ist nichts abgeschlossen. Es ist kein Wunschkonzert, zumal noch einige andere Teams an ihm dran sind“, sagt Sascha Härtenstein, der Sportliche Leiter der Echterdinger Fußballer. Mit allen bisherigen Spielern habe er vor dem Derby gegen den TSV Plattenhardt an diesem Sonntag (15 Uhr) bereits Gespräche geführt, unterschrieben habe bislang noch keiner. „Es ist bei allen ligaabhängig, ob sie bleiben“, sagt Härtenstein. Einzig Ismail Oguz habe bereits mitgeteilt, im Sommer den Verein zu verlassen.

Zwangsläufig müssen die Echterdinger von sich aus auch einigen Spielern, die in dieser Runde noch den Klassenverbleib schaffen sollen, im Sommer den Laufpass geben. Die vermeintlichen Störgeräusche rund um den Kader beeinflussten das Team jedoch nicht. „Sie sind voll fokussiert“, weiß Härtenstein. Und dies fordert er auch am kommenden Sonntag im „Sechs-Punkte-Spiel“ gegen den TSV Plattenhardt.

„Das wird ein Abnutzungskampf“, prognostiziert Michael Deutsche. Der 34-jährige Ex-Profi spielt seit dem Winter wieder für den TV Echterdingen. Nach Stationen unter anderem beim SSV Ulm, 1. FC Heidenheim und SGV Freiberg landete Deutsche zunächst in Plattenhardt und später in Echterdingen und Maichingen. Der Mittelfeldspieler trifft damit am Sonntag auf seine Vergangenheit.

Nicht nur für ihn wird es ein besonderes Spiel, sagt Heisig: „Wir alle freuen uns auf die Partie. Nicht nur, weil es ein Derby ist, sondern auch wegen der speziellen Tabellensituation“, sagt der Trainer Daniel Heisig. Die beiden Tabellennachbarn trennen derzeit nur zwei Punkte. Die Plattenhardter stehen aktuell auf Relegationsrang 13, die Echterdinger auf Platz zwölf. „Es wird definitiv ein sehr intensives Spiel“, weiß Heisig. Da zudem zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die in der gleichen Grundformation mit drei Verteidigern und einer ähnlichen Spielweise antreten, rechnet Heisig damit, dass Kleinigkeiten und die Tagesform entscheiden werden.

Einsatz von Celiktas fraglich, Gaspar kehrt ins Tor zurück

Ein großes Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Torjäger Caglar Celiktas. „Er ist muskulär angeschlagen im Oberschenkel“, berichtet Heisig. Dagegen kehrt Stammkeeper Marko Gaspar zwischen die Pfosten zurück. Youngster Jannis Duplys, der beim 2:2 gegen Köngen „seine Sache gut gemacht hat“, nimmt damit wieder auf der Bank Platz.

Für den TSV Plattenhardt wiederum ist die Begegnung mit dem TV Echterdingen das zweite Filder-Derby in Folge. Vergangenen Sonntag verloren sie gegen den FV Neuhausen mit 1:3. „Wir hatten uns vorgenommen, aus beiden Spielen sechs Punkte zu holen“, sagt der Spielertrainer Pierre Eiberger. Jetzt sind nur noch drei möglich, aber die wollen die Plattenhardter holen. „Zum einen, weil wir im Abstiegskampf jeden Punkt brauchen und damit den TV Echterdingen überholen können. Zum anderen, weil ein Derby immer etwas Besonderes ist“, sagt Eiberger.

Druck möchte er damit aber keinen auf seine Spieler ausüben. „Es ist immer noch ein Hobby. Wir wollen Spaß haben und das sollte im Vordergrund stehen“, sagt der ehemalige Oberliga-Spieler. Zudem sei die Mannschaft noch recht jung. „Wir versuchen natürlich alles, die Liga zu halten, aber wenn nicht, geht es trotzdem weiter“, sagt Eiberger. Trotzdem müsse sein Team von Anfang an gegen den TV Echterdingen viel Einsatz zeigen: „Wenn du weniger läufst als sie, hast du keine Chance.“

Giuliano Soddu kehrt in den Kader zurück. Der Einspruch gegen die Rote Karte, die der Mittelfeldmann im Gerangel gegen den TSV Bad Boll erhielt, war erfolgreich: Der 20-Jährige wurde von einer Sperre freigesprochen.

Nemanja Markovic und Kristian Grbic wechseln nach Böblingen

Währenddessen hat sich bei den Plattenhardtern eine weitere Personalie geklärt: Innenverteidiger Nemanja Markovic folgt seinem Bruder und wechselt wie erwartet zur kommenden Saison zum Ligarivalen SV Böblingen. Slobodan Markovic war bekanntlich bereits im Winter als Trainer von Plattenhardt nach Böblingen gewechselt. Damit ist ebenfalls sicher, dass Torhüter Kristian Grbic seinen beiden Kumpels folgen und in der kommenden Saison beim SV Böblingen anheuern wird. „Das bedeutet für uns, dass wir auf der Suche nach einem neuen Keeper sind“, sagt der Abteilungsleiter Sascha Krammer.

Noch gebe es in Sachen Zugänge nichts Spruchreifes. Sollten sich die restlichen zwei Fragezeichen um Fabijan Krpan (beim VfL Sindelfingen im Gespräch) und Ekrem Servi klären, müsse man ohnehin nicht mehr viel machen, sagt Krammer. Ende der Woche solle es eine Tendenz geben. Ähnliches gelte für Denis Lübke. Der aktuelle Göppinger und Kumpel von Trainer Eiberger soll als Markovic-Ersatz kommen und zudem spielender Co-Trainer werden.