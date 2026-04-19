Derby-Jubel beim TV Echterdingen, Derby-Frust beim TSV Plattenhardt. Das Abstiegs- und Nachbarschaftsduell der Fußball-Landesliga ist an diesem Sonntag mit einem 3:1-Sieg der Gastgeber zu Ende gegangen. Während den Gelb-Schwarzen damit ein wichtiger Schritt in Richtung Klassenverbleib gelungen ist, wird die Lage für den Filderstädter Gegner immer prekärer. Er ist auf den 14. Tabellenplatz abgerutscht. Wäre jetzt Schluss, hieße dies: nach nur einem Jahr prompte Rückkehr in die Bezirksliga. Das Hinspiel hatten die Plattenhardter noch mit dem gleichen Ergebnis für sich entschieden gehabt.