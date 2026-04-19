Derby-Jubel beim TV Echterdingen, Derby-Frust beim TSV Plattenhardt. Das Abstiegs- und Nachbarschaftsduell der Fußball-Landesliga ist an diesem Sonntag mit einem 3:1-Sieg der Gastgeber zu Ende gegangen. Während den Gelb-Schwarzen damit ein wichtiger Schritt in Richtung Klassenverbleib gelungen ist, wird die Lage für den Filderstädter Gegner immer prekärer. Er ist auf den 14. Tabellenplatz abgerutscht. Wäre jetzt Schluss, hieße dies: nach nur einem Jahr prompte Rückkehr in die Bezirksliga. Das Hinspiel hatten die Plattenhardter noch mit dem gleichen Ergebnis für sich entschieden gehabt.

Aktuell war die Echterdinger Übermacht vor allem in der zweiten Hälfte zu deutlich – auch wenn die Begegnung zuvor einen ganz anderen Verlauf hätte nehmen können. Einer der Schlüsselmomente: In der siebten Minute unterlief dem Heimkeeper Marko Gaspar einer von mehreren Fehlern im Spielverlauf. Ein Fehlpass, Gewimmel beim Kampf um den Ball, und Plattenhardts Stürmer Ekrem Servi donnerte den Ball an den rechten Außenpfosten. Wenig später konnte Gaspar einen direkten Freistoß gerade noch an die Querlatte lenken. In dieser Phase also Glück für die Gastgeber, die ihrerseits durch Caglar Celiktas und Flon Ajvazi zwei vielversprechende Chancen ungenutzt ließen – bis dann Celiktas das Führungstor gelang. Ein sehenswert verwertetes Zuspiel von Ismail Oguz (20.). Celiktas traf per Volleyschuss.

Caglar Celiktas traf per Volleyschuss zur Echterdinger Führung. Foto: Archiv/Günter Bergmann

Ein Wachrütteln oder eine Steigerung der Gegenwehr durch den TSV Plattenhardt blieb aber überraschenderweise weitgehend aus. Im Gegenteil: Die Gelb-Schwarzen drückten konstant und störten den Spielaufbau ihres Gegners schon in dessen Hälfte. Einzig ein Konter in der 43. Minute durch Oliver Grun brachte etwas Würze in das Spiel der Gäste. Sein Schuss aus rund 16 Metern Entfernung ging nur knapp übers Ziel.

Zur zweiten Hälfte brachte der Plattenhardter Spielertrainer Pierre Eiberger zwei neue Offensivkräfte. „Wir hatten uns in der Pause vorgenommen, das Spiel noch zu drehen“, sagte er. Beim Ausgleichstreffer in der 53. Minute half dann erneut Gaspar ein wenig mit. Er rannte dem ballführenden Aristidis Perhanidis weit entgegen und konnte ihn nur mit einer Notbremse stoppen. Der Schiedsrichter Tobias Lauber entschied in seinem letzten Spiel der Karriere auf Elfmeter. Der Gefoulte traf selbst an und traf. „Das war schon ein Rückschlag für uns“, sagte der Echterdinger Trainer Daniel Heisig nach der Partie. „Aber großes Lob an mein Team, wie wir dann zurückgekommen sind.“

In der Tat, von diesem Moment an spielte eigentlich nur noch eine Mannschaft – die von Heisig. Was dann auch belohnt wurde. In der 65. Minute sprintete Christian Heinrich über den rechten Korridor und spielte Celiktas an, der den Ball gleich weiter schob an den in der Mitte mitgelaufenen und völlig freistehenden Flon Ajvazi. Es war das 2:1, durchaus verdient. Und weiter ging es im gleichen Tempo. „Echterdingen hat mehr Leben gezeigt, hat mehr Fußball gespielt und hat völlig verdient gewonnen“, konstatierte der Plattenhardt-Coach Eiberger. Den dennoch erneuten Ausgleich hätten die Echterdinger beinahe selbst besorgt. Denn in der Nachspielzeit verlor Gaspar nach einem Torschuss von Othniel Boketsu den bereits gefangenen Ball, der gefährlich nah an die Linie rollte, bevor der Keeper sein Missgeschick gerade noch begradigte.

Ein Joker macht für den TV Echterdingen alles klar

Besser lief es auf der anderen Seite. Der erst in der 84. Minute für Ajvazi eingewechselte Marlon Herderich sorgte nach einer schönen Kombination über mehrere Stationen für den Endstand – somit klarer Derbysieg für den TV Echterdingen. „Unsere Fehler wurden eiskalt bestraft“, fasste Eiberger zusammen. „Es wird immer enger für uns, ja, aber wir geben nicht auf.“

Erleichterung hingegen beim Gastgeber, wen wunderte es. „Wir haben einen wichtigen Sieg eingefahren. Und durch den Geislinger Sieg am Samstag fällt Plattenhardt als einer unserer Konkurrenten im Abstiegskampf noch einen Rang tiefer“, bemerkte ein zufriedener Echterdinger Trainer Daniel Heisig.

Echterdinger „Spieler des Spiels“

Michael Deutsche (Nominierungen: 1). War gegen seinen Ex-Verein überall, wo er gebraucht wurde. Der Routinier hatte großen Anteil daran, dass nur wenige Angriffe der Plattenhardter über die Mittellinie gelangten.

Plattenhardter „Spieler des Spiels“

Emre Göcer (Nominierungen: 2). Auch für ihn das Spiel gegen seinen Ex-Verein. Versuchte wenigstens, seine Abwehr zu dirigieren. Doch vor allem in der zweiten Spielhälfte hielt die Plattenhardter Defensive dem steten Druck der Gastgeber kaum stand.

TV Echterdingen: Gaspar – Milutinovic (68. Theobaldt), Kuhn, Heinrich – Handanagic, Deutsche, Schmidt, Pirracchio – Oguz (84. Kahlschmidt), Ajvazi (84. Herderich), Celiktas (79. Dölker).

TSV Plattenhardt: Grbic – Grun, Markovic, Gyselincks – Hornung (71. Moll), Göcer, Blazek (86. Boketsu), Soddu, Eichhorn (46. Zugac) – Krpan (46. Perhanidis), Servi (76. Hörz).