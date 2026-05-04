 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Fellbach

  6. Die Angst vor dem Trainer als Mitspieler

TV Oeffingen, SV Fellbach Die Angst vor dem Trainer als Mitspieler

TV Oeffingen, SV Fellbach: Die Angst vor dem Trainer als Mitspieler
1
Haris Krak, der Trainer des TV Oeffingen, war zu seinen aktiven Zeiten eine Vollblutstürmer. Foto: Baumann/Julia Rahn

Seit Haris Krak, 46, angekündigt hat, sich selbst einzuwechseln, schießen die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen wieder Tore.

Der Verbandsligist SV Fellbach hat sich am Maifeiertag in der Partie gegen das abstiegsbedrohte Team von Calcio Leinfelden-Echterdingen über weite Strecken das Leben selbst schwer gemacht. Ganz besonders zu Beginn der Begegnung im Abschlussverhalten: Noch ein Querpass im Strafraum, noch ein unnötiges Dribbling, Zögern beim Schuss oder ein schlampiges Abspiel waren die Vorgehensweisen und auch die Gründe dafür, warum die in roten Trikots spielenden Gastgeber um ihr Trainer-Duo Kiriakos und Nicos Gountoulas zunächst nicht jubeln durften. Die Kicker beraubten sich selbst ihrer Möglichkeiten, anstatt einfach mal grußlos draufzuhalten und die Murmel schnurstracks und schnörkellos Richtung Calcio-Gehäuse zu schießen. Das kam den Gastgebern erst einmal nicht in den Sinn.

 
Torben Hohloch vom SV Fellbach Foto: Günter Schmid

Erst als Torben Hohloch nach 25 Minuten – zu diesem Zeitpunkt lag der SVF nach dem Treffer von Gustavo Borges Da Silva bereits mit 0:1 hinten – einfach mal aus 18 Metern abzog. Und siehe da: Leicht abgefälscht landete der Ball unhaltbar in hohem Bogen im Winkel – 1:1. Wegen seines Tores, dem nunmehr zehnten in der laufenden Saison, und weil er insgesamt einer der wenigen im Fellbacher Team war, der Torgefahr ausstrahlte, hat sich Torben Hohloch den Titel Spieler des Spiels verdient. Nicht verschwiegen werden darf indes, dass der Offensivmann später die Großchance zum 3:1 vermasselt hat: Er schloss selbst ab, anstatt den vor dem leeren Tor stehenden Patrick Fossi zu bedienen. Eine Entscheidung, die ohne Folgen blieb. Rafael Terpsiadis hatte zuvor mit seinem elften Saisontreffer das 2:1 erzielt. Bei diesem Ergebnis blieb es.

Die Fußballer des TV Oeffingen treffen wieder

   Das Schussglück ist zurück beim Fußball-Landesligisten TV Oeffingen. Nachdem die Stürmer wochenlang Ladehemmung hatten – und Trainer Haris Krak, ehemals Vollblutstürmer, bereits mit dem Gedanken spielte, sich selbst für die Offensive aufzustellen und gegen den SV Kaisersbach tatsächlich im Spieltagsaufgebot stand – haben die Oeffinger in den vergangenen zwei Spielen neun Treffer erzielt. Beim 5:1 in Kaisersbach vor einer Woche hatten sich Kevin Kloos, Kapitän Myrdon Gorica und Maldin Ymeraj, letzterer gleich dreimal, in die Torschützenlisten eingetragen. Beim 4:0-Heimsieg am vergangenen Sonntag gegen den SSV Schwäbisch Hall trafen Nektarios Tsouloulis, Maldin Ymeraj, Kevin Kloos und Leonis Memaj. Doch nicht nur vorn läuft es wieder. „Dass wir gegen die Haller zu null gespielt haben, freut mich ungemein“, sagt Haris Krak. Denn das Torverhältnis könnte im Kampf um den Klassenverbleib noch eine Rolle spielen – und der TVOe steht mit einer Differenz von plus drei deutlich besser da als seine Mitkonkurrenten. Mit ein Garant für die stabile Abwehr war am Sonntag erneut Justin Bren. Der 26-Jährige, der erst Mitte April nach monatelanger Verletzungspause aufs Spielfeld zurückgekehrt war, verlor gegen den SSV kaum einen Zweikampf und kein Kopfballduell und ist daher unser Spieler des Spiels.

In der Kreisliga B geht es in den Staffeln noch spannend zu

      Spannend geht es auch noch in den Staffeln der Kreisliga B mit Beteiligung der Mannschaften aus dem Verbreitungsgebiet der Fellbacher Zeitung zu. In der Staffel 1 kämpfen fünf Spieltage vor Schluss noch drei Teams um den Direktaufstieg respektive um die Qualifikation für die Aufstiegsspiele als Tabellenzweiter. Aktuell steht der SV Hegnach, bei dem der Noch-Schmidener Bezirkliga-Trainer Damir Lisic für die neue Runde angeheuert hat, mit 57 Punkten auf Platz eins. Dahinter folgen punktgleich mit 54 Zählern der TV Stetten und die Spvgg Rommelshausen, die beide erst im vergangenen Frühjahr aus der Kreisliga A abgestiegen waren. Und in der Staffel 3 rangiert die Landesliga-Vertretung des TV Oeffingen um ihren Trainer Vittorio Dell’Aquila mit 51 Punkten auf dem zweiten Platz. Der Rückstand auf den Spitzenreiter SG Weinstadt II beträgt ebenfalls fünf Spiele vor dem Ende zwei Punkte. Einen Führungswechsel könnte es indes schon am kommenden Sonntag, 15 Uhr, geben, wenn der TVOe II die Kicker aus Weinstadt um ihren Torjäger Marius Jäger (29 Treffer) auf dem Tennwengert empfängt. Der TSV Schmiden als Vierter mit 45 Punkten dürfte derweil nur noch minimale Chancen haben, ins Aufstiegsrennen eingreifen zu können. Zumal das Team von Trainer Antonio de Cristofaro schon ein Spiel mehr bestritten hat.

Weitere Themen

TV Oeffingen II, TSV Schmiden II: Zufriedene Derbysieger nach Lucky Punch und stolze Aufsteiger

TV Oeffingen II, TSV Schmiden II Zufriedene Derbysieger nach Lucky Punch und stolze Aufsteiger

Die Handballer des TV Oeffingen II gewinnen das Stadtduell mit dem TSV Schmiden II 28:27, der dafür aber als Tabellenzweiter den Sprung in die Landesliga bejubelt.
Von Susanne Degel
HC Schmiden/Oeffingen: Es fehlt der kühle Kopf in der dramatischen Schlussphase

HC Schmiden/Oeffingen Es fehlt der kühle Kopf in der dramatischen Schlussphase

Die Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen verlieren gegen die TSG Haßloch das erste von sechs Spielen in der Aufstiegsrunde zur dritten Liga mit 25:28.
Von Susanne Degel
Meistertitel im Handball: „Nie mehr Oberliga, nie mehr, nie mehr“ – TSV Schmiden feiert knappen Aufstieg

Meistertitel im Handball „Nie mehr Oberliga, nie mehr, nie mehr“ – TSV Schmiden feiert knappen Aufstieg

Die Oberliga-Handballer des TSV Schmiden sichern sich mit einem 33:23 (16:10) bei der SG H2Ku Herrenberg den Aufstieg. Ihr Coach hat eine klare Ansage für die Regionalliga-Konkurrenz.
Von Susanne Degel
TV Oeffingen Landesliga: Klarer Sieg in Überzahl: „Wir hätten auch gegen elf Haller gewonnen“

TV Oeffingen Landesliga Klarer Sieg in Überzahl: „Wir hätten auch gegen elf Haller gewonnen“

Die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen holen am Sonntag im Heimspiel gegen den SSV Schwäbisch Hall die nächsten drei Punkte – 4:0 (2:0).
Von Eva Herschmann
SV Fellbach in der Verbandsliga: Das Ende passt zur gesamten Saison: Zu Hause stark, auswärts mit Luft nach oben

SV Fellbach in der Verbandsliga Das Ende passt zur gesamten Saison: Zu Hause stark, auswärts mit Luft nach oben

Die Verbandsliga-Handballer des SV Fellbach verlieren das finale Saisonspiel bei der SG Freudenstadt/Baiersbronn und beenden die Runde auf dem fünften Platz.
Von Susanne Degel
Verbandsliga TV Oeffingen: Vor den Aufstiegsspielen nur in der Abwehr ein überzeugender Auftritt

Verbandsliga TV Oeffingen Vor den Aufstiegsspielen nur in der Abwehr ein überzeugender Auftritt

Die Handballer des TV Oeffingen kommen im letzten Verbandsliga-Saisonspiel gegen den TV Spaichingen nicht über ein 24:24 hinaus. Am 14. Mai geht es weiter in der Aufstiegsrunde.
Von Susanne Degel
Bezirkspokal-Finale TSV Schmiden: Der Sieger ist eine Klasse besser – und schafft ein Novum

Bezirkspokal-Finale TSV Schmiden Der Sieger ist eine Klasse besser – und schafft ein Novum

Die Bezirksliga-Fußballer des TSV Schmiden verlieren am Maifeiertag das Endspiel um den Bezirkspokal gegen den Liga-Konkurrenten SV Allmersbach deutlich mit 0:6 (0:4).
Von Susanne Degel
Fußball-Verbandsliga: Nico Gountoulas: „Nun sind wir in dem Bereich, wo wir hinwollten“

Fußball-Verbandsliga Nico Gountoulas: „Nun sind wir in dem Bereich, wo wir hinwollten“

Der SV Fellbach gewinnt sein Heimspiel gegen das abstiegsbedrohte Team von Calcio Leinfelden-Echterdingen mit 2:1. Nach der Pause hat das Team seine Dominanz jedoch verloren.
Von Torsten Streib
Oberliga TSV Schmiden: Diesmal soll der Kopf nicht verloren gehen

Oberliga TSV Schmiden Diesmal soll der Kopf nicht verloren gehen

Die Handballer des TSV Schmiden streben am Samstag in Herrenberg den Aufstieg in die Regionalliga an.
Von Maximilian Hamm
HC Schmiden/Oeffingen: Zum Auftakt geht es gleich gegen den Top-Favoriten

HC Schmiden/Oeffingen Zum Auftakt geht es gleich gegen den Top-Favoriten

Die Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen treffen am Sonntag auf die TSG Haßloch.
Von Susanne Degel
Weitere Artikel zu TV Oeffingen SV Fellbach Landesliga Württemberg
 
 