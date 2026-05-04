TV Oeffingen, SV Fellbach Die Angst vor dem Trainer als Mitspieler
Seit Haris Krak, 46, angekündigt hat, sich selbst einzuwechseln, schießen die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen wieder Tore.
Seit Haris Krak, 46, angekündigt hat, sich selbst einzuwechseln, schießen die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen wieder Tore.
Der Verbandsligist SV Fellbach hat sich am Maifeiertag in der Partie gegen das abstiegsbedrohte Team von Calcio Leinfelden-Echterdingen über weite Strecken das Leben selbst schwer gemacht. Ganz besonders zu Beginn der Begegnung im Abschlussverhalten: Noch ein Querpass im Strafraum, noch ein unnötiges Dribbling, Zögern beim Schuss oder ein schlampiges Abspiel waren die Vorgehensweisen und auch die Gründe dafür, warum die in roten Trikots spielenden Gastgeber um ihr Trainer-Duo Kiriakos und Nicos Gountoulas zunächst nicht jubeln durften. Die Kicker beraubten sich selbst ihrer Möglichkeiten, anstatt einfach mal grußlos draufzuhalten und die Murmel schnurstracks und schnörkellos Richtung Calcio-Gehäuse zu schießen. Das kam den Gastgebern erst einmal nicht in den Sinn.