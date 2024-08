Anke Engelke und Bastian Pastewka spielen in „Perfekt verpasst“ zwei Menschen, die füreinander bestimmt sind, sich aber immer knapp verpassen. Am Donnerstag startet die Serie bei Amazon Prime Video.

Das ist wie im wirklichen Leben: Anke Engelke und Bastian Pastewka bringen schon seit vielen Jahre das Fernsehpublikum Deutschlands zum Lachen. Doch obwohl jene Comedywelt, in der es nicht nur um Unterhaltung, sondern auch Anspruch geht, überschaubar ist, sind sich die beiden noch nie in einem Film oder einer Serie begegnet. Wer aber ihre gemeinsamen Auftritte in Sketchen kennt – etwa als Gesangsduo Jenny & Mel in der vierten Staffel von „LOL: Last One Laughing“ – weiß, dass Engelke und Pastewka zusammen erst Recht ein Ereignis sind. Denn dann verdoppeln sich ihre komödiantischen Talente: Er als sentimental-sensibler und leicht zu verunsichernder Kuschelbär, sie als fies-fordernde Besserwisserin, die immer ganz nah dran ist am Nervenzusammenbruch.

Zwei, die einfach nicht zusammenfinden

Die gute Nachricht: „Perfekt verpasst“ ist die erste fiktionale Serie von und mit Anke Engelke und Bastian Pastewka. Ab 15. August sind sie in den acht Dreißigminütern nicht nur in Deutschland, sondern auch in über 240 weiteren Ländern auf der ganzen Welt gemeinsam zu sehen, wenn sie einmal mehr ihre komödiantischen Rollen, in denen man sie bisher kennt, variieren. Die schlechte Nachricht: Das mit dem Gemeinsam stimmt nicht ganz. Denn „Perfekt verpasst“ ist eine romantische Komödie, die alles dafür tut, dass Maria (Engelke) und Ralf (Pastewka) nicht zusammenfinden, die sich der möglichen Lovestory verweigert, obwohl die beiden so toll zusammen passen.

Ständig begegnen sich Maria und Ralf fast, verpassen sich aber immer knapp. Mal stehen sie Rücken an Rücken am Fahrstuhl in die Marburger Oberstadt – er fährt nach unten, sie fährt nach oben. Mal rutscht sie mit ihrem Fahrrad auf dem Eis aus, das ihm gerade heruntergefallen ist oder knallt gegen sein Auto, das er ungeschickt geparkt hat. Mal werden sie fast von einem gemeinsamen Freund verkuppelt. Mal werden beide von dem findigen Käse-Verkäufer in der Fußgängerzone als „Käsetyp 4“ klassifiziert, als „Genießer, der Dinge gerne selbst in die Hand nimmt“. Und vor zehn Jahren haben sie sogar einmal unwissentlich die Hand des anderen gedrückt. Das war als sie zufällig hintereinander sitzend auf der „Chaos Pendel“ hoch über einem Rummelplatz in Marburg festsaßen, während er seinen Junggesellenabschied feierte und ihr gerade ein Heiratsantrag gemacht wurde, den sie nicht vorhatte anzunehmen: „Können wir nicht weiter ohne Hochzeit Hasenkostüme anziehen?“

Die Verbissene und der Verklemmte

Aus dem Hier und Jetzt betrachtet, wirkt die Erinnerung an die Zeit der schlimmen Frisuren und der Nasenringe wie ein schöner Traum. Maria und Ralf haben sich in ihren unglücklichen Leben häuslich eingerichtet, sind erstarrt in einem Mix aus Frustration , Traurigkeit, Wut und der Ahnung von verpassten Chancen: Maria besitzt einen Buchladen, hadert damit, dass nicht sie, sondern ihre einstige Freundin Johanna den Nonnen-Krimi geschrieben hat, der zum Besteller wurde, und muss sich mit Kunden herumschlagen, die Bücher danach aussuchen, ob die Farbe des Covers zu ihren Kopfkissen passt. Er betreibt ein Sportgeschäft, wird von seiner Frau und seiner jüngsten Tochter verachtet, hinter seiner übertriebenen Freundlichkeit lauert eine große Unsicherheit und eine tiefe Traurigkeit.

Als die Verbissene und der Verklemmte sind Engelke und Pastewka, die die Idee zur Serie hatten und ausführende Produzenten sind, grandios. Wenn sie mit zornigem Eifer ihre Stress-Ball-Ente so lange zusammenquetscht, bis diese nur noch röchelnd quietscht, wenn er von seiner Fitness-Uhr ständig aufgeschreckt wird, um sich von ihr sagen zu lassen, was er zu tun und zu lassen hat, verrät das mehr über ihre Figuren als das lange Dialoge könnten. Ob und wenn ja wie Maria und Ralf dann doch noch zusammenfinden, ob es doch noch eine gemeinsame Love Story gibt, wird hier natürlich nicht verraten. Bei romantischen Komödien darf man allerdings schon auf ein Happy-End hoffen.

Geschichte der verpassten Chancen

Allerdings ist „Perfekt verpasst“ nicht nur was die Story des verhinderten Liebespaars betrifft, eine Geschichte der verpassten Chancen. Denn letztlich ist die Serie keine Engelke-trifft-Pastewka-Komödie, sondern eine Engelke- und eine Pastewka-Komödie: zwei Komödien in einer, die aber weitgehend nebeneinander und unabhängig voneinander stattfinden. Die komische Energie, die freigesetzt wird, wenn Engelke und Pastewka wirklich aufeinandertreffen und sich eben nicht nur ständig verpassen, vermisst man hier leider. Ein bisschen wünscht man sich deshalb, dass die Serie von den beiden nicht als mögliches Liebespaar, sondern als sich zoffendes Ehepaar erzählt hätte. Aber das kann ja noch in Staffel zwei kommen.

Anke Engelke und Bastian Pastewka in „Perfekt verpasst“

Comedy

Anke Engelke (58) und Bastian Pastewka (52) kennen sich zwar schon aus den Zeiten von „Die Wochenshow“ (1996-2000) bei Sat.1, und sind bereits bei vielen Parodien und Sketchen gemeinsam aufgetreten. Eine Serie oder einen Film haben sie aber noch nie zusammen gedreht.

Serie

Die acht Episoden der Comedyserie „Perfekt verpasst“ sind von Donnerstag, 15. August, an, beim Amazon-Streamingdienst Prime Video verfügbar.