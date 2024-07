Im letzten Film des 2020 verstorbenen Joseph Vilsmaier mit Michael Bully Herbig und Hape Kerkeling lässt sich der verliebte Tod auf einen Pakt mit dem Fürsten der Finsternis ein. Sehenswert!

Tilmann P. Gangloff 22.07.2024 - 14:43 Uhr

Jahrein, jahraus hat Gevatter Tod rechtschaffen seine Arbeit verrichtet. Ob Mann oder Frau, jung oder alt: Zuverlässig hat er die Seelen all’ jener, deren Zeit abgelaufen war, zur Himmels- oder Höllenpforte gebracht. Beim kleinen Maxl allerdings wird der „Boandlkramer“, wie der Sensenmann im Bairischen heißt, zum ersten Mal in seiner langen Karriere schwach: Als er sieht, wie Gefi, die Mutter des Jungen, um ihr sterbendes Kind trauert, beschließt der Herrgottsknecht, seinen Auftraggeber enttäuschen. Anstelle von Maxl liefert er einen fröhlichen Bigamisten ab, der zufällig den gleichen Vornamen hat. Den Altersunterschied erklärt er frech mit einem Zahlendreher in den Unterlagen, auch wenn das einigermaßen absurd ist: Maxl ist zwölf, Max mindestens vierzig. Als Luzifer mitbekommt, dass den Schnitter die Liebe erwischt hat, bietet er ihm eine vorübergehende Menschwerdung an, doch die Zeit ist viel zu kurz, um Gefis Herz zu gewinnen.