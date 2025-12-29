Im neuen Silvester-Kurzfilm „Eine halbe Stunde ist viel Zeit“ des WDR spielt Anke Engelke eine Hochzeitsplanerin, deren Konzept aus dem Ruder läuft.
Es hätte einer gewagten Volte bedurft, um diese Geschichte weiterzuerzählen: Am Ende von „Kurzschluss hoch drei“ versucht das ausgesperrte Paar, mit einem tollkühnen Sprung über den Abgrund das gegenüberliegende Dach zu erreichen; ein Filmschluss wie beim Western-Klassiker „Zwei Banditen“ (1969) oder dem Roadmovie „Thelma & Louise“ (1991). So endete eine Kurzfilmtrilogie, die das Zeug zu einer neuen Silvestertradition hatte: In den drei Filmen begegnen sich zwei Menschen (Anke Engelke, Matthias Brandt) am letzten Tag des Jahres unter auf herausfordernden Umständen.