Der TVB Stuttgart besiegt den HC Erlangen mit 22:17, geht auf Platz zwölf und einem Zuschauerrekord aus dieser Saison. Das Finale nutzt Trainer Misha Kaufmann, allen zu danken.

Zum fünften Mal in dieser Saison war die Porsche-Arena am Sonntag mit 6212 Zuschauern ausverkauft. Damit kam der Handball-Bundesligist TVB Stuttgart im Schnitt auf 5085 Besucher – Rekord in der Vereinsgeschichte. Und auch sportlich konnte die Mannschaft von Trainer Misha Kaufmann am letzten Spieltag, mit einer enormen Leistungssteigerung nach der Pause, noch etwas Erfreuliches beisteuern – einen 22:17(7:9)-Heimsieg gegen den HC Erlangen.

Unsere Empfehlung für Sie Frisch Auf gegen TVB Drei Rote Karten und ein Lucky Punch – ausgerechnet von Linus Schmid Der TVB Stuttgart schockt Frisch Auf im hitzigen Derby-Thriller mit dem 33:32-Siegtor in letzter Sekunde. Ausgerechnet Matchwinner Linus Schmid hat besonderen Bezug zu Göppingen. „Das war heute kein Leckerbissen, eher ein Gewurstel“, sagte Kaufmann – und dankte dann in einem längeren Vortrag allen, „die mithelfen, hier etwas Großes auf die Beine zu stellen“. Der Schweizer fand lobende Worte von Geschäftsführer Jürgen Schweikardt und dem Sportlichen Leiter Jens Bürkle, über den Staff, die Geschäftsstellen-Mitarbeiter, die Fans bis hin zum Hallenwart: „Es ist ewiger Schweiß, den sie investieren. Sie machen unglaublich viel für uns.“

Im Gegensatz zum Vorjahr hatte der TVB im Saisonfinale längst nicht mehr um den Klassenverbleib zittern müssen. Die Wild Boys konnten am Ende gelassen zur Kenntnis nehmen, dass die HSG Wetzlar (30:31 gegen SC Magdeburg) dank der Schützenhilfe des bereits als Absteiger festgestanden SC DHfK Leipzig (26:25 gegen GWD Minden) in der Liga bleibt und Aufsteiger GWD sofort wieder absteigen muss.

Der TVB schloss die Saison auf Platz zwölf ab. Kai Häfner, mit 7/2 Toren auch gegen Erlangen wieder bester Stuttgarter Werfer, kam auf Platz zwei der Bundesliga-Torschützenliste. „Jetzt freuen wir uns auf den Urlaub und wollen in der neuen Saison die nächsten Schritte nach vorne machen, auch wenn die immer kleiner werden“, sagte Häfner.

Aufstellungen

TVB Stuttgart: Kornecki (12 Paraden), Vujovic (2 Paraden), Pol; Max Häfner 1 Tor, Serradilla, Kynast 1, Lien 3, Snajder 2, Mengon 2, Röthlisberger 1, Schmid, Matzken 2, Zieker 2, Kai Häfner 7/2, Rubin 1, Nigg.

HC Erlangen: Quenstedt (3 P.), Herceg (9 P.); Bialowas 1/1, Överjördet, Scheerer 2, Firnhaber, Bissel 2, Metzner 1, Lochman, Buck 4, Steinert, Olsson 1, Gebala 1, Sehnke 2, Gömmel 3.

Saison 2025/25

Ergebnisse 2025

TVB – HSV Hamburg 33:36, SG Flensburg-Handewitt – TVB 29:29, TVB – Bergischer HC 35:28, SC Magdeburg – TVB 32:23, TVB – Frisch Auf Göppingen 28:28, VfL Gummersbach – TVB 33:26, TV Emsdetten – TVB (30:35/DHB-Pokal zweite Runde), TVB – MT Melsungen 29:31, TBV Lemgo Lippe – TVB 32:30, TVB – Füchse Berlin 30:36, Rhein-Neckar Löwen – TVB 38:34, TVB – SG Flensburg-Handewitt (29:36/DHB-Pokal-Achtelfinale), ThSV Eisenach – TVB 28:24, TVB – GWD Minden 35:26, HC Erlangen – TVB 24:24, TVB – HSG Wetzlar 30:27, TVB – SC DHfK Leipzig 33:32, THW Kiel – TVB 33:32, TSV Hannover-Burgdorf – TVB 28:22, TVB – VfL Gummersbach 22:28, MT Melsungen – TVB 33:28.

Ergebnisse 2026

TVB – ThSV Eisenach 33:31, Füchse Berlin – TVB 37:32, TVB – TSV Hannover-Burgdorf 35:34, GWD Minden – TVB 32:32, TVB – THW Kiel 32:27, SC DHfK Leipzig – TVB 29:29, TVB – TBV Lemgo Lippe 32:32, HSG Wetzlar – TVB 31:31, Bergischer HC – TVB 25:25, TVB – SC Magdeburg 26:30, HSV Hamburg – TVB 31:26, TVB – Rhein-Neckar Löwen 26:32, TVB – SG Flensburg-Handewitt. 37:33, Ffrisch Auf Göppingen – TVB 32:33, TVB – HC Erlangen 22:17.