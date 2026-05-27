TVB Stuttgart: Ein Handball-Profi zu Gast beim TSV Weissach

Eigeninitiative öffnet im Leben so manche Tür. Hätte Steven Spielberg in jungen Jahren nicht wiederholt aktiv den Kontakt zu den Universal Studios gesucht, wäre aus ihm wohl nie der große Filmemacher geworden. Und hätten die Verantwortlichen der Handballjugend des TSV Weissach nicht diese eine E-Mail an den Handball-Erstligisten TVB Stuttgart geschrieben, wäre Mateusz Kornecki wohl nie zu einer Trainingseinheit in die Heckengäusporthalle gekommen.

Doch genau das geschah am Freitag vor knapp zwei Wochen. Vor den aufgeregten Jung-Handballern stehen 1,94 Meter Bundesliga-Handball. Nicole Stuible, genannt Nici, Leiterin der Jugendabteilung der TSV-Handballer erzählt, wie es dazu kam. Eine Spielermutter meldete den TSV im Kooperationsprogramm der Bittenfelder an, inspiriert von der mit den Handballern kooperierenden Ferdinand-Porsche-Schule aus Weissach. Auf Nachfrage, ob eine Trainingseinheit mit einem Profi möglich sei, wurde auf die Kooperationsprogrammatik verwiesen – ein Formular später war das gemeinsame Event beschlossene Sache.

So funktionieren die Partnerschaften mit dem TVB Stuttgart

Die Kooperationen des Erstligisten mit regionalen Vereinen, zu denen auch der TSV Korntal, die SpVgg Renningen oder der SV Leonberg/Eltingen zählen, ist ein Geben und Nehmen. Die Partnervereine werben in ihren Hallen, Spieltagsheften oder Internetauftritten für den TVB. Im Gegenzug winken Trainingseinheiten mit den Erstliga-Spielern, Plätze als Einlaufkinder bei den Heimspielen sowie zwei Dauerkarten.

Vom Profi lernen: Mateusz Kornecki (li.) gibt Tipps zum Torwartspiel. Foto: Andreas Gorr

Nun hat es Mateusz Kornecki nach Weissach verschlagen. Der 31-jährige Tormann der polnischen Nationalmannschaft hat Getränke, Obst, Autogrammkarten und Turnbeutel für die begeisterten Kids dabei. Nachdem die Gruppen in die E- und D-Jugend aufgeteilt werden, schnappt sich Kornecki zwei der D-Junioren und begibt sich in sein natürliches Habitat, das Handball-Tor.

Mateusz Kornecki macht auch in der Rolle des Trainers eine gute Figur. Foto: Andreas Gorr

Er zeigt den beiden einige Aufwärmübungen, stehend, sitzend, mit viel Bewegung und noch mehr Bällen. Immer wieder wirft der Handball-Hüne die Bälle auf das Tor und spornt die beiden Jungs an. Danach kommen die restlichen D-Junioren hinzu, aus verschiedenen Winkeln werden die vom Profi geschulten Nachwuchskeeper auf Herz und Nieren geprüft. Kornecki steht neben dem Tor und gibt Lob sowie Anregungen.

TVB-Profi Mateusz Kornecki will Spaß am Handball vermitteln

Im Anschluss werden die Junioren durchgemischt und es wird eine Partie Handball gespielt, unter den Augen des TVB-Torwarts. Für ihn sind solche Veranstaltungen kein Neuland, er hat schon mehrere solcher Partnertermine hinter sich. „Ich glaube, das ist gut für die Jungs“, sagt Kornecki, dem die Veranstaltung Spaß macht. Besonders gefällt es ihm, in diesen Kontexten die Rolle des Trainers einzunehmen, die er sich auch für seine Zukunft vorstellen kann.

Erstliga-Schlussmann Mateusz Kornecki beeindruckt die Kids mit seinen Reflexen. Foto: Andreas Gorr

„Das Wichtigste in diesem Alter ist, Spaß am Sport zu haben“, findet der Pole. Als Kind hat er solche Veranstaltungen bereits in seiner Heimat erlebt. Er empfindet Teamsportarten wie Handball als besonders förderlich für die persönliche Entwicklung, gerade bei Kindern und Jugendlichen. Den Handball schätzt Kornecki besonders aufgrund der Emotionalität, die dem Sport innewohnt.

TSV Weissach: Jugendleiterin erhofft sich Aufschwung für die Jugend

Jugendleiterin Stuible zieht ein positives Fazit: „Die Kinder hatten Spaß und durch den Bundesligaspieler mehr Motivation bekommen.“ Sie erhofft sich, durch die Partnerschaft künftig mehr Kinder zum TSV zu holen, um auch die älteren Jahrgänge und das ehrenamtliche Trainerwesen zu verstärken. Bislang hat Stuible alle drei Jugendmannschaften der Weissacher Handballer trainiert, nun kommen zwei neue Unterstützer hinzu. Die Partnerschaft mit dem Erstligateam aus Stuttgart kann beim Aufbau helfen, Stuible sagt: „Ich möchte den Kindern zeigen, dass es nicht nur hier Handball gibt, sondern auch weiter draußen, auch bei einer Welt- oder Europameisterschaft.“ Die Junioren sollten „dranbleiben und Ziele haben“, idealerweise bis zum aktiven Bereich dem Sport treu bleiben.

Viele Kinder kündigen an, den Gast bei seinem kommenden Heimspiel zu besuchen. Diese Unterstützung scheint zu beflügeln, am Sonntag gewannen Kornecki und sein TVB Stuttgart mit 37:33 gegen den Tabellendritten SG Flensburg-Handewitt.