TVB Stuttgart Ein Handball-Profi zu Gast beim TSV Weissach
Die Handball-Junioren des TSV Weissach bekommen hohen Besuch: Bundesliga-Torhüter Mateusz Kornecki vermittelte, dass neben Leistung auch Spaß wichtig ist.
Die Handball-Junioren des TSV Weissach bekommen hohen Besuch: Bundesliga-Torhüter Mateusz Kornecki vermittelte, dass neben Leistung auch Spaß wichtig ist.
Eigeninitiative öffnet im Leben so manche Tür. Hätte Steven Spielberg in jungen Jahren nicht wiederholt aktiv den Kontakt zu den Universal Studios gesucht, wäre aus ihm wohl nie der große Filmemacher geworden. Und hätten die Verantwortlichen der Handballjugend des TSV Weissach nicht diese eine E-Mail an den Handball-Erstligisten TVB Stuttgart geschrieben, wäre Mateusz Kornecki wohl nie zu einer Trainingseinheit in die Heckengäusporthalle gekommen.