TVB Stuttgart Jürgen Schweikardt: „Misha Kaufmann kann nicht zaubern“
Das Pokalspiel deckt die Abwehrschwächen des TVB Stuttgart schonungslos auf. Für Geschäftsführer Jürgen Schweikardt ist dies vor den anstehenden Schlüsselspielen aber erklärbar.
Bei Antonio Serradilla war schon bei seiner Auswechslung beim 10:15 der Frust groß. Der Spanier kickte einen Stuhl hinter der Trainerbank wütend um. Der gebrauchte Abend des TVB Stuttgart im einseitigen DHB-Pokal-Achtelfinalspiel gegen die SG Flensburg-Handewitt deutete sich schon zu diesem Zeitpunkt kurz vor der Pause an. Am Ende stand ein 29:36 auf der Anzeigentafel in der mit 1921 Zuschauern besetzten Scharrena.