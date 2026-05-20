Zwei Partien stehen nach dem Auftritt am Pfingstsonntag (16.30 Uhr/4800 Tickets sind weg) in der Porsche-Arena gegen den Tabellenzweiten SG Flensburg-Handewitt für den TVB Stuttgart noch auf dem Programm. Das Derby bei Frisch Auf Göppingen (3. Juni, 19 Uhr/EWS-Arena) und am letzten Spieltag der Handball-Bundesliga das Heimspiel gegen den HC Erlangen (7. Juni, 15 Uhr). Schon jetzt lässt sich festhalten: Der TVB, aktuell Zwölfter mit 22:40 Punkten, wird mit einer Platzierung im unteren Mittelfeld durchs Ziel gehen. Es besteht keine Abstiegsgefahr, aber auch keine Chance mehr auf einen einstelligen Tabellenplatz.