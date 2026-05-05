TVB Stuttgart Warum haben Sie noch keinen neuen Club, Lenny Rubin?
Vor dem Duell am Donnerstag (19 Uhr/Porsche-Arena) mit den Rhein-Neckar Löwen spricht Rückraumspieler Lenny Rubin über die aktuelle Lage beim TVB Stuttgart und seine offene Zukunft
Vor dem Duell am Donnerstag (19 Uhr/Porsche-Arena) mit den Rhein-Neckar Löwen spricht Rückraumspieler Lenny Rubin über die aktuelle Lage beim TVB Stuttgart und seine offene Zukunft
S Handball-Bundesligist TVB Stuttgart erwartet am Donnerstag (19 Uhr/Porsche-Arena, 5400 Tickets sind weg) die Rhein-Neckar Löwen. TVB-Torjäger Lenny Rubin gibt Einblicke.