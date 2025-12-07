Der TVB Stuttgart hat die Verträge von zwei Spielern verlängert: Nachwuchsmann Max Heydecke und Spielmacher Torben Matzken bleiben dem Handball-Bundesligisten erhalten.

Noch vor dem Heimspiel an diesem Sonntag gegen den SC DHfK Leipzig hat der Handball-Bundesligist TVB Stuttgart bei zwei Personalien Nägel mit Köpfen gemacht. Spielmacher Torben Matzken (bis 2028) und Nachwuchs-Kreisläufer Max Heydecke (bis 2029) bleiben der Mannschaft von Trainer Misha Kaufmann weiter erhalten.

Noch offen ist unter anderem die sportliche Zukunft von Kreisläufer Gianfranco Pribetic (25), Rückraumspieler Lenny Rubin (29) und Torwart Mateusz Kornecki (31).

Max Heydecke wird ab sofort fest zum Kader des TVB gehören. Gleichzeitig bleibt der 18-Jährige weiterhin für den TSV Neuhausen/Filder und die JANO Filder spielberechtigt und wird, sofern es der Spielplan des TVB ermöglicht, auch dort weiterhin Spielpraxis sammeln.

U-19-Weltmeister

Im Sommer 2025 feierte Heydecke mit der deutschen U-19-Nationalmannschaft den WM-Titel. Für den TVB hat der abwehrstarke Kreisläufer bereits neun Pflichtspiele in der Bundesliga und im DHB-Pokal absolviert.

TVB-Aktivposten: Torben Matzken. Foto: Baumann/Julia Rahn

„Ich freue mich sehr über die Vertragsverlängerung. Schließlich fühle ich mich beim TVB unglaublich wohl und spüre das Vertrauen des gesamten Umfelds. Umso mehr freut es mich, dass ich mit meinen Leistungen überzeugen konnte. Ich bin sehr glücklich, dass mein Weg hier mindestens zwei Jahre weitergeht und wir gemeinsam mit dem Team an unseren Zielen weiterarbeiten können“, sagte Spielmacher Torben Matzken.

Auch Max Heydecke blickt mit voller Vorfreude auf die nächsten Jahre bei den Wild Boys: „Ich freue mich riesig. Es war schon immer mein Traum, in der Bundesliga zu spielen. Dass ich diesen Schritt jetzt schon so früh gehen darf, ist ein großes Privileg und zeigt das Vertrauen, das der Verein in mich legt. Ich bin hochmotiviert, weiter Gas zu geben und mit der Mannschaft zu arbeiten. Ich freue mich auf viele schöne Momente in der Porsche-Arena.“

„Torben hat in den vergangenen Wochen starke Leistungen gezeigt, verfügt über eine sehr gute Mentalität und hat gerade in der Phase mit zahlreichen Verletzungen viel Verantwortung übernommen. Er hat unser Vertrauen voll bestätigt und sich diesen neuen Vertrag verdient“, sagte TVB-Geschäftsführer Jürgen Schweikardt.

Zur Verlängerung von Heydecke meinte der 45-Jährige: „Mit Max können wir den ersten großen Erfolg unseres TVB Talent Hubs verbuchen und ein deutliches Zeichen für die Zukunft setzen. Unser Dank gilt der JANO Filder und dem TSV Neuhausen/Filder für die gute Zusammenarbeit und die hervorragende Ausbildung, die Max genießen durfte, und dafür, dass sie dem Wechsel innerhalb der Saison zugestimmt haben. Max hat in seinen ersten Bundesliga-Auftritten bereits bewiesen, dass er auf Bundesliga-Niveau mithalten kann.“

Saison 2025/26

Ergebnisse

TVB – HSV Hamburg 33:36, SG Flensburg-Handewitt – TVB 29:29, TVB – Bergischer HC 35:28, SC Magdeburg – TVB 32:23, TVB – Frisch Auf Göppingen 28:28, VfL Gummersbach – TVB 33:26, TV Emsdetten – TVB (30:35/DHB-Pokal zweite Runde), TVB – MT Melsungen 29:31, TBV Lemgo Lippe – TVB 32:30, TVB – Füchse Berlin 30:36, Rhein-Neckar Löwen – TVB 38:34, TVB – SG Flensburg-Handewitt (29:36/DHB-Pokal-Achtelfinale), ThSV Eisenach – TVB 28:24, TVB – GWD Minden 35:26, HC Erlangen – TVB 24:24, TVB – HSG Wetzlar 30:27.

Termine

TVB – SC DHfK Leipzig (7. Dezember, 19 Uhr), THW Kiel – TVB (10. Dezember, 19 Uhr), TSV Hannover-Burgdorf – TVB (14. Dezember, 16.30 Uhr), TVB – VfL Gummersbach (21. Dezember, 16.30 Uhr), MT Melsungen – TVB (26. Dezember, 17.30 Uhr), TVB – ThSV Eisenach (10. Februar 2026, 19 Uhr). (jüf)