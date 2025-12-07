Der TVB Stuttgart hat die Verträge von zwei Spielern verlängert: Nachwuchsmann Max Heydecke und Spielmacher Torben Matzken bleiben dem Handball-Bundesligisten erhalten.
07.12.2025 - 17:00 Uhr
Noch vor dem Heimspiel an diesem Sonntag gegen den SC DHfK Leipzig hat der Handball-Bundesligist TVB Stuttgart bei zwei Personalien Nägel mit Köpfen gemacht. Spielmacher Torben Matzken (bis 2028) und Nachwuchs-Kreisläufer Max Heydecke (bis 2029) bleiben der Mannschaft von Trainer Misha Kaufmann weiter erhalten.