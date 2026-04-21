TVB Stuttgart Zwei Zugänge von Ligarivalen für neue Runde im Gespräch
Das meiste steht fest, aber eben noch nicht alles: Handball-Bundesligist TVB Stuttgart feilt noch an seinem Kader für die neue Saison. Zwei Namen tauchen auf.
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An diesem Sonntag (17 Uhr) kommt der SC Magdeburg in die Porsche-Arena. Das Heimspiel gegen den amtierenden Champions-League-Sieger ist eines der Highlights für den TVB Stuttgart in dieser Saison in der Handball-Bundesliga.
Welcher Sender zeigt die Spiele der Snooker-Weltmeisterschaft 2026 heute im TV und gibt es einen kostenlosen Livestream? Das sind die aktuellen Ansetzungen.
Die Snooker-WM 2026 läuft vom 18. April bis 4. Mai im Crucible Theatre in Sheffield. Doch wie genau sieht der Spielplan aus und wo man die Duelle live im TV und Stream verfolgen?