Emilia und Letizia, 15 Jahre alt, sind vor allem wegen ihren Eiskunstlaufvideos bekannt geworden – jetzt waren sie in Stuttgart.

430 Tausend Follower auf TikTok, fast 700 Tausend auf YouTube und 2,3 Millionen auf Instagram: Bei den Zwillingen Emilia und Letizia läuft es so richtig. Unter dem Namen „Twinsonice“ (zu Deutsch: „Zwillinge auf dem Eis“) posten die beiden täglich Videoclips im Netz.

Die Zwillinge sind 15 Jahre alt und vor allem durch ihre Videos übers Eiskunstlaufen bekannt geworden. Sie trainieren fast täglich nach der Schule. Die ARD hat vor zwei Jahren sogar eine Doku über die beiden gedreht, die zeigt, wie es eigentlich ist, wenn die eigene Zwillingsschwester gleichzeitig auch Konkurrentin ist.

Lesen Sie auch

Mittlerweile posten sie vor allem Tanzvideos, in denen sie, oft im Partnerlook, TikTok-Choreografien im Hip-Hop-Style tanzen. In ihrem beliebtesten TikTok-Video, das 5 Millionen Aufrufe verzeichnen konnte, tanzen sie mit dem neuen TikTok-Star Zahide. Sie ist ein 14-jähriges Mädchen aus Berlin, das mit einer Tanzschule viral gegangen ist, mittlerweile rappt und sogar einen Vertrag bei Universal Music hat.

Letizia und Emilia kommen aus Grenzach-Wyhlen, das liegt in der Nähe von Basel an der Grenze zur Schweiz. Vergangenes Wochenende waren die beiden aber in Stuttgart unterwegs. Videos zeigen sie auf dem Schlossplatz und auf der Königsstraße. „War ein cooles Wochenende“, titeln die beiden.