U-16-Pfingstturnier in Plattenhardt Hannover 96 besiegt Eintracht Frankfurt und im Finale den FC Basel
Der neue Modus des internationalen Fußball-Jugendturniers mit zehn U-16-Mannschaften kommt gut an.
Der neue Modus des internationalen Fußball-Jugendturniers mit zehn U-16-Mannschaften kommt gut an.
Wenn große Reisebusse beschriftet mit Vereinslogos europäischer Spitzenvereine im Weilerhau am Straßenrand stehen, steigt das große Pfingstturnier des TSV Plattenhardt. Dieses Jahr zum 53. Mal, aber mit neuem Modus. Zum einen spielten die zehn Teilnehmer aus fünf Ländern verkürzt auf zwei Tage auf zwei Plätzen ihren Sieger aus. Dieser hieß nach insgesamt 29 Begegnungen Hannover 96.