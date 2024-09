Am 17. Oktober wird in Leinfelden die neue Endhaltestelle Neuer Markt der Stadtbahn U5 eröffnet. Sie rückt so näher zur Neubausiedlung Schelmenäcker.

Armin Friedl 10.09.2024 - 10:52 Uhr

Wenn am 17. Oktober die knapp 800 Meter Verlängerung der Stadtbahnstrecke in Leinfelden eröffnet wird, freuen sich vor allem jene, die in der Neubausiedlung Schelmenäcker leben und arbeiten. Doch bis dahin ist noch viel zu richten an dieser Strecke. Und die SSB nutzt jetzt die aktuelle Bauphase mal, um zu zeigen, was da alles an Arbeit zusammen kommt, damit der Eröffnungstermin gehalten werden kann. 800 Meter von der jetzigen Endhaltestelle Leinfelden Bahnhof zur neuen Endhaltestelle Neuer Markt – das klingt zunächst mal nach nicht viel. Umso mehr aber die Zahl der Fahrgäste, denen man so eine bequeme Fahrt umsteigefrei in die Stadtmitte anbieten kann in 27 Minuten oder eben aus der Stadt raus ins Grüne: 4300 Menschen sollen dort einmal wohnen, wenn alles fertig ist in den Schelmenäckern. Und 1000 Arbeitsplätze sind dort ebenfalls gerade am Entstehen.