Der „Teufelszug“ von Märklin, bekannt vom Wacken Open Air, wird online versteigert – schon mehrere Tausend Euro sind geboten. Es handelt sich um eine Charity-Auktion.
16.02.2026 - 14:35 Uhr
Vom Wacken Open Air in den Sammlerschrank? Der „Teufelszug“ vom Modelleisenbahnunternehmen Märklin aus Göppingen wird derzeit auf Catawiki versteigert. Nach eigene Angaben handelt es sich dabei um den führenden Online-Marktplatz für besondere Objekte. Das Einzelstück des Traditionsunternehmens aus Göppingen ist rund drei Meter lang. Im vergangenen Jahr war es vier Tage lang auf dem größten Heavy-Metal-Musikfestival der Welt ausgestellt.