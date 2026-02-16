Der „Teufelszug“ von Märklin, bekannt vom Wacken Open Air, wird online versteigert – schon mehrere Tausend Euro sind geboten. Es handelt sich um eine Charity-Auktion.

Vom Wacken Open Air in den Sammlerschrank? Der „Teufelszug“ vom Modelleisenbahnunternehmen Märklin aus Göppingen wird derzeit auf Catawiki versteigert. Nach eigene Angaben handelt es sich dabei um den führenden Online-Marktplatz für besondere Objekte. Das Einzelstück des Traditionsunternehmens aus Göppingen ist rund drei Meter lang. Im vergangenen Jahr war es vier Tage lang auf dem größten Heavy-Metal-Musikfestival der Welt ausgestellt.

Das Wacken Open Air ist das größte Heavy-Metal-Musikfestival der Welt. Foto: Rolf Klatt „Dieses Modell ist weit mehr als nur eine Modelleisenbahn“, sagt Modelleisenbahn-Experte von Catawiki, Christophe Hendriks Franssen. Da das Modell Nostalgie und hohe Exklusivität biete, sei es für Sammler besonders attraktiv. Dass er damit recht hat, zeigt der Verlauf der Auktion. Bislang sind 43 Gebote eingegangen, die reichten aber um den Preis ordentlich in die Höhe zu treiben: das höchste Gebot liegt derzeit bei 12.000 Euro. Offenbar gibt es Interessenten rund um den Erdball. Die meisten Bieter kommen aus Deutschland, es sind aber auch welche aus den Niederlanden und China darunter.

Einzigartige Kombination

Die Modelleisenbahnen aus dem Schwabenland haben weltweit Fans, die teils bereit sind mehrere Tausend Euro für das „Spielzeug“ auszugeben. Laut der Auktionsplattform erzielte eine der teuersten jemals verkauften Elektrolokomotiven, ein original verpacktes „Krokodil“ mit Infobröschüren 15.000 Euro. Auch historische Sets an Schienen bringen, je nach Zustand, auch mehrere Tausend Euro. Vor etwa drei Jahren ersteigerte ein Modelleisenbahn-Fan eine Anlage des Stuttgarter Hauptbahnhofs für mehr als 3000 Euro.

Durch die auffällig roten, leuchtenden Teufelshörner und die Wacken-Lackierung inklusive Logo ist der Modell-Zug ein Unikat. Das Modell befindet sich laut der Auktions-Plattform Catawiki in sehr gutem Zustand. Ein offizielles Zertifikat bestätigt sowohl die Echtheit, als auch dass es sich um das Original, das beim Wacken Open Air ausgestellt war, handelt. „Es ist eine einzigartige Kombination aus einer Hommage an die Popkultur und über 160 Jahren Märklin-Tradition“, sagt Franssen.

Der Erlös der Auktion, die noch bis Sonntag, 22. Februar läuft, geht an die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS). Ganz nach dem Motto: „Rocke für das Leben!“ Wer den Zuschlag für die außergewöhnliche Modelleisenbahn erhält, bekommt obendrein eine Führung bei Märklin – allerdings muss man den Zug dann in Göppingen abholen.