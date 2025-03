Zocken Kfz-Werkstätten nach Unfällen die Versicherungen ab? Das findet die W&W in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) und geht dagegen vor.

Oliver von Schaewen 31.03.2025 - 06:00 Uhr

Die W&W-Gruppe in Kornwestheim schlägt Alarm – und zwar im Blick auf die Preise von Kfz-Werkstätten. Diese verlangten im Schadensfall einen Stundenlohn, der in der Spitze bei mehr als 200 Euro liege, sagt der Versicherer, was ihm deutlich zu viel erscheint. Im Interesse der Kundschaft wolle man den unverhältnismäßigen Teuerungen entgegenwirken, die laut W&W nicht mit dem allgemeinen Preisanstieg erklärt werden könnten.