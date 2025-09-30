Vier kleine Fledermäuse bringen ein ganzes Bauprojekt ins Wanken und kosten eine Gemeinde über 40.000 Euro. Der Fall aus Kirchberg an der Murr sorgt für Kopfschütteln und Kritik vom Steuerzahlerbund.
30.09.2025 - 16:14 Uhr
Kirchberg an der Murr (BW). In der 4.000-Einwohner-Gemeinde im Rems-Murr-Kreis sorgt ein ungewöhnlicher Artenschutz-Fall für Aufsehen und Kopfschütteln. Vier Zwergfledermäuse haben den Abriss einer alten Gemeindehalle verzögert und der Kommune Kosten von mehr als 40.000 Euro eingebracht. Der Bund der Steuerzahler spricht von Steuergeldverschwendung.