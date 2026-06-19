Über den Dächern Stuttgarts So schön sind die Balkone im Kessel
Balkone sind immer etwas besonderes. Uns zeigen Stuttgarter:innen, wie sie es sich auf ihren wenigen Quadratmetern Außenbereich besonders schön gemacht haben.
Balkone sind immer etwas besonderes. Uns zeigen Stuttgarter:innen, wie sie es sich auf ihren wenigen Quadratmetern Außenbereich besonders schön gemacht haben.
Wenn der Großstadttrubel zu laut und das nächste Stück Grün zu weit weg ist, flüchten Stuttgarter:innen nur zu gerne auf ihren Balkon – wenn sie denn einen haben. Luxus, wer einen hat, noch mehr Luxus, wer zusätzlich mit einer schönen Aussicht und tollem Gartenmobiliar gesegnet ist.