Über den Dächern Stuttgarts: So schön sind die Balkone im Kessel

Wenn der Großstadttrubel zu laut und das nächste Stück Grün zu weit weg ist, flüchten Stuttgarter:innen nur zu gerne auf ihren Balkon – wenn sie denn einen haben. Luxus, wer einen hat, noch mehr Luxus, wer zusätzlich mit einer schönen Aussicht und tollem Gartenmobiliar gesegnet ist.

Dieses sieht auf vielen Balkonen wie folgt aus: Bunt gemusterte Kissen liegen auf geflochtenen Korbsesseln, eine bis mehrere Pflanzen daneben und fertig ist der Ort, an dem man sich auch mitten in der Stadt wie im Urlaub fühlt. Arg viel mehr passt sowieso nicht auf die typisch schmalen Großstadt-Balkone.

Drei junge Stuttgarter:innen haben es sich auf ihren wenigen Quadratmetern Außenbereich besonders schön gemacht und uns erzählt, wie und warum sie sich alle so hyggelig (zu Deutsch: gemütlich) eingerichtet haben.

Steffi versprüht Urlaubsfeeling im Kessel

Auf Steffis Balkon sticht einem sofort der tolle Ausblick bis zum Fernsehturm ins Auge. „Das ist für mich jeden Tag aufs Neue ein Wow-Effekt“, schwärmt die 31-jährige Sachbearbeiterin. Ihr Balkon sei der wichtigste Part ihrer Wohnung in Stuttgart-Mitte, gerade in den Sommermonaten. Klar also, dass sie sich bei der Einrichtung besonders viel Mühe gegeben hat: Steffi setzt auf selbstgemalte Bilder, Lichterketten und Pflanzen. Inspiration dafür sammelte sie auf ihren beiden Asien-Reisen. „Das ist meine kleine, schöne Rückzugsoase“, beschreibt Steffi ihren Balkon in drei Worten.

Am liebsten nutze sie ihren Balkon, um nach der Arbeit zu entspannen oder morgens bei gutem Wetter ausgiebig zu frühstücken. „Ich bin eine kleine Sonnenanbeterin“, sagt Steffi. Ihr Lieblingspiece auf dem Balkon ist das Zitronenbäumchen, das auch schon Früchte getragen hat und zusätzliches Urlaubsfeeling versprüht. Ebenfalls hoch im Kurs ist das selbstgemalte, abstrakte Kunstgemälde, das sie von ihrer Mutter geschenkt bekommen hat. Außerdem legt Steffi Wert auf Pflanzen – das mache den Balkon schöner und lebhafter.

Berno pflanzt sich auf seine grüne Oase

Im Stuttgarter Westen hat es sich Berno im fünften Stock gemütlich gemacht und kostet dort den ganzen Tag die Sonne auf gleich zwei Balkonen aus. „Das ist mein Happy Place, weil da nichts ist, außer Natur und einer Sitzmöglichkeit“, sagt Berno. Sein Tag startet draußen mit einer Tasse Kaffee, geht weiter mit einer Mittagspause an der frischen Luft und endet mit einem guten Buch in der Abendsonne. Dabei zieht er stets dem Licht hinterher, das über den Tag von einem zum anderen Balkon wandert.

Ähnlich wie seine Pflanzen: Mitten im Großstadtdschungel hat sich Berno sein eigenes grünes Reich gezüchtet. Im letzten Frühling pflanzte er allerlei Kräuter in Terracotta-Töpfen an. Kein Wunder also, dass er auf seinem Balkon Italien-Vibes catcht. Das ist aber noch nicht alles, Schlingpflanzen ranken sich am Geländer entlang, ein Efeu wächst in der Ecke und duftenden Lavendel hat Berno für die Bienen auch eingetopft. Sogar an Tomaten hat sich der 31-jährige Social-Media-Redakteur schon versucht, die trockneten allerdings über den Sommerurlaub ein.

Um den wenigen Platz optimal zu nutzen, wird Berno bei seiner Einrichtung kreativ: „Die Bank auf meinem Balkon habe ich mir selbst zusammengebastelt.“ Gemütliche Kissen darauf dürfen nicht fehlen. Auch das halbrunde Tischchen ist von seinen Vormieter:innen handgefertigt und lässt sich, um noch mehr Platz zu sparen, sogar einklappen. „Man muss, wenn man so einen schmalen Balkon hat, einfach optimizen und am besten handwerklich aktiv werden, damit es gut wird und alles reinpasst“, sagt Berno.

Daniela setzt auf Boho-Chic und Scandi-Style

„Das ist für uns wie ein zweites Wohnzimmer“, sagt Daniela über ihren Balkon in Stuttgart-Mitte. Im Sommer verlagere sich ihr Lebensmittelpunkt auf den Außenteil der Wohnung. Dort sitzt die 41-Jährige oft mit Freund:innen bei einem Aperol Spritz zusammen oder allein zum Runterkommen und Entspannen. Am liebsten schmeißen sie und ihre Familie aber den Grill an: „Wir grillen total viel, auch im Winter. Das geht schnell, schmeckt den Kindern und passt zu meiner Ernährungsform.“

Auf ihrem Instagram-Account gibt Daniela über 25.000 Follower:innen Tipps rund um Sport, Fitness und Ernährung. So kam es während der Coronapandemie sogar dazu, dass sie sich ein kleines Gym für ihr Cardio-Training auf ihrem Balkon einrichtete. Mittlerweile hat sie Springseile und Kurzhanteln durch zusammengesammeltes Mobiliar aus dem Baumarkt und Onlineshops ausgetauscht. Es soll gemütlich sein, aber auch funktional für ihre beiden Kids, die sich gern mal auf den Liegestuhl fläzen.

Auf Danielas Balkon mischen sich Boho-Chic und moderner Scandi-Style: Traumfänger halten schlechte Energie ab, eine Lampion-Lichterkette sorgt für warmes Licht und erdige Töne für einen einheitlichen Look. Ein Highlight: Die Holzbank, auf der jetzt Deko steht, hat Daniela von den Vormieter:innen ihrer Eltern und für ihren Balkon selbst recycelt. Daniela hat es sich auf ihrem Balkon so schön eingerichtet, dass sie sogar schon Urlaub auf Balkonien gemacht hat: „Ich bin gerne zuhause, ich habe hier alles und muss nicht unbedingt wegfahren.“

Dieser Artikel erschien erstmals am 30. Mai 2025 und wurde am 19. Juni 2026 aktualisiert.