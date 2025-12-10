 
  Stuttgart

  Was der Polizei bisher bekannt ist

Überfall auf Willi Weber Was der Polizei bisher bekannt ist

1
Die Villa von Willi Weber am Mittwoch. Foto: Blaulichtzentrale.de / Andreas Werner

Die Polizei gibt neue Einzelheiten zum Überfall auf Michael Schumachers Ex-Manager Willi Weber bekannt. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen.

Digital Desk: Sascha Maier (sma)

Die Täter müssen sehr professionell vorgegangen sein, als sie Michael Schumachers Ex-Manager Willi Weber am Dienstagabend in seiner Villa überfielen und beraubten. Wie die Polizei berichtet, wurde ein älteres Ehepaar in ihrem Haus an der Leibnizstraße im Stuttgarter Westen ausgeraubt – genau dort, wo sich die prächtige Villa der Webers am Rande des Kräherwaldes erhebt. Zu dem Überfall gaben die Ermittler jetzt neue Details preis.

 

Weber-Ehepaar und Haushälterin gefesselt

Demnach gelangten die drei Tatverdächtigen zwischen 19 Uhr und 20.50 Uhr in das Haus, bedrohten das Ehepaar mit Waffen und fesselten die beiden und eine weitere anwesende Person. „Der genaue zeitliche Ablauf ist noch nicht ganz geklärt“, sagte eine Sprecherin der Polizei.

Um was für Waffen es sich handelte, wollte die Sprecherin des Polizeipräsidiums Stuttgart mit dem Verweis auf Täterwissen nicht näher beleuchten. Die Unbekannten sollen Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Hunderttausend Euro gestohlen haben – und flüchteten unerkannt.

Ex-Manager von Michael Schumacher: Willi Weber in seiner Villa in Stuttgart überfallen

Ex-Manager von Michael Schumacher Willi Weber in seiner Villa in Stuttgart überfallen

Michael Schumachers Ex-Manager Willi Weber ist in seiner Villa überfallen worden. Das bestätigte sein Mitarbeiter unserer Redaktion.

Viel Einprägsames haben die Tatverdächtigen dabei offenbar nicht hinterlassen: Die drei Männer seien dunkel gekleidet und mit Sturmhauben maskiert gewesen. Einer davon trug laut einer Zeugenbeschreibung orangefarbene Schuhe, ein weiterer Täter wurde als Mann mit einem Bauchansatz beschrieben. Die drei Geschädigten, – Willi Weber, seine Frau Heidi Weber und eine Haushälterin, wie ein Mitarbeiter Webers unserer Zeitung bereits am Morgen gegenüber bestätigt hatte –, hätten leichte Verletzungen erlitten.

Zeugen gesucht

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990-5778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Die Weber-Villa steht aktuell zum Verkauf, knapp 12 Millionen Euro soll das vierstöckige Gebäude mit 850 Quadratmetern Wohnfläche kosten. Der 83 Jahre alte Willi Weber will sie verkaufen, weil sie für Menschen im Alter der Webers schlicht zu groß geworden sei.

