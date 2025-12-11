Mehrere Tresore aufgebrochen, Beute im Millionenwert: Nach dem Überfall auf die Villa von Ex-Formel-1-Manager Weber stellen sich Ermittler die Frage: Waren Serientäter am Werk?
11.12.2025 - 08:30 Uhr
Beim Überfall auf den früheren Formel-1-Manager Willi Weber in seiner Stuttgarter Villa haben die Räuber vielleicht nicht zum ersten Mal zugeschlagen. Bereits Mitte September sind unbekannte Täter im Norden der Stadt bei einem brutalen Beutezug ganz ähnlich vorgegangen wie nun auf dem Anwesen des 83-Jährigen. „Das ist uns natürlich auch aufgefallen“, sagte eine Polizeisprecherin. „Deshalb wird geprüft, ob es Verbindungen zu diesem Fall gibt.“ Allerdings sei es für Rückschlüsse noch zu früh.