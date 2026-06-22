Das VfB-Spiel gegen Eintracht Frankfurt im Januar wirkt nach: Die Polizei hat wegen des Überfalls auf vier Gästefans den achten Tatverdächtigen ermittelt.

Längst abgepfiffen ist die Bundesligapartie zwischen dem VfB Stuttgart und Eintracht Stuttgart am 13. Januar - doch die für die zuständigen Kripo-Ermittler ist von Abpfiff noch nicht die Rede. Die Beamten haben den nunmehr achten Tatverdächtigen aus der Hooligan- und Ultraszene des VfB ermittelt - und diesen mit einer Razzia in seinen Wohnräumen in Bad Cannstatt überrascht. Dem 20 Jahre alten Beschuldigten wird vorgeworfen, an dem räuberischen Überfall auf vier Eintracht-Fans nach Spielende beteiligt gewesen zu sein. Zwei der Opfer waren schwer verletzt worden.

Bereits vor drei Monaten erste Razzien

Die jungen Männer wollten gerade ihre Fankleidung ablegen, als die Angreifer zuschlugen. Sie schlugen und traten, raubten Geldbörse und Fahrzeugschlüssel, Kleidungsstücke und Fanartikel, zertrümmerten eine Seitenscheibe des Autos. Zwei der Fans erlitten so schwere Verletzungen, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden mussten. Die Angreifer flüchteten zunächst unerkannt - aber nicht alle sollten dem Zugriff der Polizei entgehen.

Bereits am 25. März bekamen sieben Verdächtige Besuch von der Polizei - sie waren nach intensiven Ermittlungen in der Hooligan- und Ultraszene des VfB Stuttgart aufgespürt worden. An jenem Tag gab es Wohnungsdurchsuchungen in Stuttgart, Fellbach (Rems-Murr-Kreis), Renningen (Kreis Böblingen) und Calw im Nordschwarzwald. Dabei wurden Handys und Datenträger beschlagnahmt, um daraus weitere Erkenntnisse zu gewinnen.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, des Raubes und des Landfriedensbruchs. Wer in welcher Form beteiligt gewesen sein soll, darüber gibt es vorerst keine Angaben der Ermittlungsbehörden.

Auch der achte Verdächtige ist aus der Ultra-Szene

Der 20-Jährige ist der Polizei als Mitglied in der VfB-Ultraszene bekannt. „Bei den Beschuldigten handelt es sich allerdings um Mitglieder ganz unterschiedlicher Gruppierungen innerhalb der Szene“, sagt Polizeisprecherin Daniela Treude. Die Ermittlungen der szenekundigen Beamten dauert weiter an. Denn auch das in Bad Cannstatt beschlagnahmte Beweismaterial dürfte weitere Hinweise darauf geben, wer denn noch unter den etwa 30 Angreifern gewesen sein dürfte.

Fußball als schönste Nebensache der Welt - einige Rabauken haben da ihre ganz eigene Interpretation. Vor dem Europa-League-Spiel des VfB gegen den FC Porto am 12. März war einem 28-Jährigen in der Mercedesstraße die Fanmütze geraubt worden. Er wurde gewürgt und geschubst, als er sein Eigentum zurückforderte. Aber auch in paar Ligen tiefer wird zugeschlagen: Auf dem Parkplatz des Gazi-Stadions auf der Waldau wurde ein 30-jähriger Fußballspieler der SG Sonnenhof-Großaspach nach dem Pokalsieg gegen die Stuttgarter Kickers von fünf Angreifern beraubt.