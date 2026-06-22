Das VfB-Spiel gegen Eintracht Frankfurt im Januar wirkt nach: Die Polizei hat wegen des Überfalls auf vier Gästefans den achten Tatverdächtigen ermittelt.
22.06.2026 - 15:08 Uhr
Längst abgepfiffen ist die Bundesligapartie zwischen dem VfB Stuttgart und Eintracht Stuttgart am 13. Januar - doch die für die zuständigen Kripo-Ermittler ist von Abpfiff noch nicht die Rede. Die Beamten haben den nunmehr achten Tatverdächtigen aus der Hooligan- und Ultraszene des VfB ermittelt - und diesen mit einer Razzia in seinen Wohnräumen in Bad Cannstatt überrascht. Dem 20 Jahre alten Beschuldigten wird vorgeworfen, an dem räuberischen Überfall auf vier Eintracht-Fans nach Spielende beteiligt gewesen zu sein. Zwei der Opfer waren schwer verletzt worden.