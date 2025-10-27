 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Stuttgart

  4. Mietwucher in Stuttgart – „Die Stadt darf nicht wegschauen“

Überhöhte Mieten in Stuttgart Mietwucher in Stuttgart – „Die Stadt darf nicht wegschauen“

Überhöhte Mieten in Stuttgart: Mietwucher in Stuttgart – „Die Stadt darf nicht wegschauen“
1
Sollte die Stadt mehr darauf achten, dass nicht überhöhte Mieten aufgerufen werden? Foto: LICHTGUT

Was macht die Stadt gegen überhöhte Mieten in Stuttgart, wie greift sie ein? Laut Rolf Gaßmann können Vermieter einfach machen. Die Stadt verteidigt sich.

Architektur/Bauen/Wohnen: Andrea Jenewein (anj)

Rolf Gaßmann, der Vorsitzende des Mietervereins Stuttgart, erhebt schwere Vorwürfe gegen die Stadt: „Wir haben inzwischen den Eindruck, dass die Stadt Stuttgart gar nichts gegen überhöhte Mieten unternimmt“.

 

Sein Ärger rührt daher, dass der Wohnungsmangel in Stuttgart die Angebotsmieten explodieren lässt. Eine Tatsache, die Rolf Gaßmann schon seit Jahren umtreibt – schließlich wird er täglich mit den Themen Mietpreisbremse, Mietpreisüberhöhung und Mietwucher konfrontiert. Auch deshalb dringt er vehement darauf, dass das Problem im Sinne der Bürger bald gelöst werden solle – oder zumindest Erleichterungen und Hilfen für sie geschaffen werden.

Der Stuttgarter OB Nopper schrieb an Verein für Mieter

„Im Jahr 2021 kam Oberbürgermeister Frank Nopper auf unsere Mitgliederversammlung“, sagt Gaßmann. „Wir haben ihm damals empfohlen, dass die Stadt das Angebot einer Firma aus Freiburg nutzen sollte.“ Der sogenannte Mietenmonitor überprüft mittels einer Software Mietwohnungsangebote auf vermutete Verstöße gegen die Mietpreisbremse, Mietpreisüberhöhung und Mietwucher. „So hat die Stadt die Möglichkeit, diese Vermieter direkt anzuschreiben“, sagt Gaßmann.

An wen können sich Mieter in Stuttgart wenden, wenn ihre Miete überhöht ist? Foto: Imago/blickwinkel

Die Stadt Stuttgart hat dann tatsächlich über einige Monate hinweg den Mietenmonitor in Anspruch genommen – sich schließlich allerdings dagegen entschieden. OB Nopper schrieb aber in einem Brief vom 8. November 2022, der unserer Redaktion vorliegt, an Gaßmann: „Die Analyse von in Inseraten oder in Internetportalen geforderten überhöhten Mieten soll in Stuttgart nicht mittels externer Software, sondern vielmehr mit eigenem Personal und mit eigener Software durchgeführt werden“, so Nopper. „Seit Anfang Oktober 2022 ist deswegen beim Amt für Stadtplanung und Wohnen im Bereich Mietpreisangelegenheiten eine zusätzliche Stelle besetzt worden. Der Stelleninhaber soll unter anderem auch in Fällen von überhöhten Mieten tätig werden.“

Unsere Empfehlung für Sie

Mietwucher in Stuttgart?: Online-Tool deckt überhöhte Mieten auf

Mietwucher in Stuttgart? Online-Tool deckt überhöhte Mieten auf

Ein kostenloses Angebot des Mietervereins: Prüfung möglich, ob man zu viel für seine Wohnung bezahlt. Die Linke will in Stuttgart eine Wucher-App freischalten.

Da sich auf dem Mietmarkt zwischenzeitlich wenig zum Besseren hin bewegt hat, schrieb Gaßmann am 14. August 2025 erneut an OB Nopper: „Besonders besorgniserregend ist, dass die Angebotsmieten insbesondere deshalb unbezahlbar werden, weil offensichtlich eine Vielzahl an Vermietern sich nicht an Recht und Gesetz hält. Unseres Erachtens darf die Stadt nicht tolerieren und wegschauen, wenn viele Vermieter die Wohnungsnot zu ungesetzlichen Extraprofiten nutzen.“ Konkret fragt Gaßmann, ob es „diese Stelle mit der Aufgabenzuordnung ‚Kontrolle von Angebotsmieten‘ noch gibt und welche Erfolge die Stadt gegebenenfalls vorweisen kann“. Eine Antwort darauf habe er bis heute nicht erhalten.

Rolf Gaßmann findet, die Stadt falle bei diesem Thema vor allem durch Nichtstun auf – er meint überhöhte Mietpreise Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Auf Anfrage unserer Redaktion äußert sich die Stadt dazu folgendermaßen: „Die Stelle wurde geschaffen und ist seit Herbst 2022 durchgehend besetzt.“ Im Amt für Stadtplanung und Wohnen kümmern sich demnach zwei Leute darum. Allerdings hätten sie auch noch andere Aufgaben. Eine eigene Softwar gebe es nicht.

So viele Inserate für Mieter hat die Stadt Stuttgart überprüft

Das Unterfangen sei nicht ganz einfach. Aus einem Angebot lassen sich zunächst noch keine rechtlichen Schritte gegen überhöhte Mieten ableiten. Dazu sei der Abschluss eines Mietvertrags erforderlich. Das ergibt sich sowohl aus dem § 5 Wirtschaftsstrafgesetz (WiStG) als auch aus dem § 291 Strafgesetzbuch. „Unser Vorgehen bei vermuteten überhöhten Angebotsmieten ist, dass wir die Inserierenden postalisch anschreiben“, erklärt die Stadt. Das wirke in vielen Fällen. Oftmals fehle es auch einfach an Wissen über Mietspiegel, Mietpreisbremse und Mietpreisüberhöhung.

Laut der Stadt wurden insgesamt 384 Inserate überprüft. Davon waren ausgehend vom Mittelwert des Mietspiegels 82 Inserate rechnerisch oberhalb der Mietpreisbremse, aber unterhalb der Mietpreisüberhöhung und 132 oberhalb der Mietpreisüberhöhung und unterhalb des Mietwuchers. 62 Inserate ergaben vom Mittelwert ausgehend rechnerisch einen Mietwucher.

153 Inserierende wurden von der Stadtverwaltung angeschrieben. In 112 Fällen erfolgte eine Rückmeldung. In 45 Fällen konnte die Miete plausibilisiert werden. In 15 Fällen wurde die Miete auf ein zulässiges Maß reduziert. In etlichen Fällen fehlten laut Stadt die Adressen der Objekte und Daten der Inserierenden, Kontaktaufnahme nicht möglich.

Gaßmann reicht das nicht. „Wenn in drei Jahren nur insgesamt 384 Inserate überprüft wurden, dann sind das mit elf pro Monat erschreckend wenig“, sagt er. Der Mietenmonitor prüfe dieselbe Anzahl in einem Monat. „Das wenige Tun klingt mehr nach Placebo wie nach engagiertem Handeln der Stadt, zumal die Stadt sich gegen eine Auswertung mit einer bewährten und preisgünstigen Software entschieden hat.“ Weil es die vom OB versprochene eigene Software nicht gebe und die Arbeit deshalb händisch erfolge, liege die Vermutung nahe, „dass die Stadt alles tut, damit ihre Mietpreisüberwachung wirkungslos bleibt“, so Gaßmann.

Stadt Stuttgart könne das keinem Vermieter nachweisen

Zudem sei ein zentrales Ziel des Mietervereins, dass die Maßnahmen auch abschreckend wirken. „Wichtig wäre, dass die Stadt ihre Überwachungstätigkeit öffentlich macht“, sagt er. „Kein Vermieter weiß, dass die Stadt überhöhte Mieten nicht hinnimmt und dagegen etwas tut. Kein Mieter weiß, an wen er sich bei der Stadt wenden kann, wenn seine Miete maßlos überhöht ist.

Die Stadt klagt indes über fehlenden Handlungsspielraum und verweist auf die Bundesregierung. Seit einem Urteil von 2004 liegt die Beweislast beim Mieter. Das heißt es, eine Mietpreisüberhöhung liegt nur vor, wenn der Vermieter bei Abschluss des Mietvertrags die Zwangslage des Mieters kannte und diese bewusst ausnutzte. Dies einem Vermieter nachzuweisen, ist laut der Stadt Stuttgart kaum möglich.

Unsere Empfehlung für Sie

Böblingen rein – Waiblingen raus?: Neues Gutachten für Mietpreisbremse stößt bei Grünen auf Unverständnis

Böblingen rein – Waiblingen raus? Neues Gutachten für Mietpreisbremse stößt bei Grünen auf Unverständnis

Ein neues Gutachten für die Mietpreisbremse dürfte in der Region für Unruhe sorgen: Böblingen soll unter den Mechanismus fallen, Leinfelden-Echterdingen und Waiblingen nicht mehr.

Gaßmann bestätigt das. Er sagt aber auch, dass die Stadt „ihr fehlendes Engagement nicht mit dem Verweis auf Bundesgesetze begründen sollte“. Sie habe heute schon Möglichkeiten, auf Mietpreise dämpfend einzuwirken. Andere Städte tun dies laut Gaßmann mit Erfolg. So habe Frankfurt gegen uneinsichtige Vermieter pro Jahr jeweils Geldbußen von etwa 150 000 Euro erwirkt.

Freiburg, Tübingen und neuerdings Esslingen arbeiten erfolgreich mit Mietenmonitor zusammen. Tübingen bewirbt ein Mietertelefon und hilft Mietern bei der Rückforderung überhöhter Mieten, verhandelt mit Vermietern und droht ihnen mit Bußgeldern.

Rechtliches zur Miete

Mietpreisbremse
Bei der Mietpreisbremse sind Vermieter verpflichtet, die Miete bei Neuvermietung auf maximal zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete zu begrenzen und bestimmte Auskünfte zu geben. Mieter müssen aktiv werden, indem sie die Einhaltung der Mietpreisbremse prüfen und diese innerhalb der Frist schriftlich rügen, um eine zu hohe Miete zu beanstanden und zu viel gezahlte Beträge zurückzufordern. Dies gilt nach § 556f des Bürgerlichen Gesetzbuchs.

Mietpreisüberhöhung
Diese liegt vor, wenn die Miete 20 Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegt. Sie stellt eine Ordnungswidrigkeit dar.

Mietwucher
Mietwucher liegt vor, wenn die Miete in einem deutlichen Missverhältnis zum zur Verfügung gestellten Wohnraum steht und bei Vertragsabschluss die Unerfahrenheit, eine Zwangslage oder ein Mangel an Urteilsvermögen (Intelligenzminderung) oder eine erhebliche Willensschwäche des Mieters (durch Krankheit oder Sucht) bewusst ausgenutzt wurden. Im strafrechtlichen Sinne liegt Mietwucher erst dann vor, wenn die Miete um mehr als 50 Prozent der ortsüblichen Vergleichsmiete liegt und sich der Mieter in einer Zwangslage befindet, die der Vermieter ausnutzt. (anj)

Weitere Themen

Überhöhte Mieten in Stuttgart: Mietwucher in Stuttgart – „Die Stadt darf nicht wegschauen“

Überhöhte Mieten in Stuttgart Mietwucher in Stuttgart – „Die Stadt darf nicht wegschauen“

Was macht die Stadt gegen überhöhte Mieten in Stuttgart, wie greift sie ein? Laut Rolf Gaßmann können Vermieter einfach machen. Die Stadt verteidigt sich.
Von Andrea Jenewein
Einsatz in Stuttgart: Feuerwehr rettet Schwerverletzten von Binnenschiff auf dem Neckar

Einsatz in Stuttgart Feuerwehr rettet Schwerverletzten von Binnenschiff auf dem Neckar

Eine schwer verletzte Person ist am Sonntag von der Feuerwehr Stuttgart von einem Binnenschiff auf dem Neckar gerettet worden. Für den Transport an Land kam ein Baukran zum Einsatz.
Von Julia Hawener
Litauische Militärmaschine lässt Planespotter-Herzen höher schlagen

Seltene Landung in Stuttgart Litauische Militärmaschine lässt Planespotter-Herzen höher schlagen

Ungewöhnlicher Anblick am Sonntag am Flughafen Stuttgart: Eine Transportmaschine der Litauischen Luftwaffe landete gegen 13 Uhr auf der Landebahn 25.
Von Matthias Kapaun
Stuttgart und Stadtbild-Debatte: „Gefährliche Orte“ und Männergruppen lösen Unbehagen aus

Stuttgart und Stadtbild-Debatte „Gefährliche Orte“ und Männergruppen lösen Unbehagen aus

Bundeskanzler Friedrich Merz hat mit seinen Stadtbild-Aussagen viel Wirbel ausgelöst. Liegt er richtig? So sieht es in einer Samstagnacht in der Stuttgarter Innenstadt aus.
Von Jürgen Bock
Tödlicher Unfall in Stuttgart-West: Stadtbahn erfasst Fußgänger – 28-Jähriger stirbt

Tödlicher Unfall in Stuttgart-West Stadtbahn erfasst Fußgänger – 28-Jähriger stirbt

Ein 28-Jähriger wird in Stuttgart-West von einer Stadtbahn erfasst und stirbt noch am Unfallort. Wie kam es zu dem Unglück? Ein Gutachter ermittelt.
Von Jonathan Rebmann
Nachtleben in Stuttgart: Lerche 22 hebt ab – neuer Club bringt frischen Sound in die Stadt

Nachtleben in Stuttgart Lerche 22 hebt ab – neuer Club bringt frischen Sound in die Stadt

Stuttgart hat wieder einen neuen Grund die Nacht zum Tag zu machen. Der Pop-Up Club Lerche 22 hat am Samstag mit großem Knall seine Türen geöffnet. Wir haben erste Eindrücke gesammelt.
Von Swantje Kubillus
20. Tag des Eigentums: Eigentümerverein: Grundsteuerreform macht Wohnen in Stuttgart deutlich teurer

20. Tag des Eigentums Eigentümerverein: Grundsteuerreform macht Wohnen in Stuttgart deutlich teurer

Beim Tag des Eigentums kritisiert Haus und Grund die Landesregierung für die Mietpreisbremse und die neue Grundsteuer. Wohnen in Stuttgart werde 19 Millionen Euro teurer.
Von Torsten Schöll
Neue Pizzeria in Stuttgart-Ost: „Wir wollen ein Treffpunkt für die Nachbarschaft werden“

Neue Pizzeria in Stuttgart-Ost „Wir wollen ein Treffpunkt für die Nachbarschaft werden“

Hinter dem Wagenburgtunnel gibt es eine neue Anlaufstelle für Liebhaber italienischer Pizzen mit einigen Besonderheiten. Wir haben die Pizzeria besucht.
Von Carina Kriebernig
Co-Working-Spaces: In diesen Stuttgarter Cafés dürft ihr eure Laptops aufklappen

Co-Working-Spaces In diesen Stuttgarter Cafés dürft ihr eure Laptops aufklappen

Ihr braucht einen Ort, um gemeinsam an eurem Uni-Projekt zu arbeiten oder Abwechslung im Homeoffice? Wir verraten euch, in welchen Stuttgarter Cafés ihr mit Laptop willkommen seid.
Von Julia Mähl
Stuttgarter beim Last Soul Ultra: Mit Jogging begonnen – nun läuft Mauritz Ehmann fünf Marathons am Stück

Stuttgarter beim Last Soul Ultra Mit Jogging begonnen – nun läuft Mauritz Ehmann fünf Marathons am Stück

Früher wog Mauritz Ehmann 40 Kilo mehr. Heute läuft er Extrem-Rennen und leitet einen Run Club im Stuttgarter Süden. Wie schafft man es sein Leben so radikal umzukrempeln?
Von Lena Fux
Weitere Artikel zu Stuttgart Mieter Mieten Preis
 