Überraschung in der Gastro-Szene Die Rose in Bietigheim hat einen neuen Pächter
Ende des Jahres endet der Pachtvertrag des Sternerestaurants Maerz in Bietigheim (Kreis Ludwigsburg). Frank Land von der Marktwirtschaft in Besigheim übernimmt.
Überraschung in der Gastro-Landschaft in Bietigheim: Nachdem dieser Tage öffentlich wurde, dass die Zukunft des Sternerestaurants Maerz samt angeschlossenem Hotel Rose ungewiss ist, weil der Pachtvertrag zum Jahresende ausläuft und offenbar nicht verlängert wird, ist jetzt auch klar, wer von Januar 2027 an dort übernehmen wird.