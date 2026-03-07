 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Ludwigsburg

  6. Die Rose in Bietigheim hat einen neuen Pächter

Überraschung in der Gastro-Szene Die Rose in Bietigheim hat einen neuen Pächter

Überraschung in der Gastro-Szene: Die Rose in Bietigheim hat einen neuen Pächter
1
Frank Land wird die Rose in Bietigheim übernehmen. Foto: Simon Granville

Ende des Jahres endet der Pachtvertrag des Sternerestaurants Maerz in Bietigheim (Kreis Ludwigsburg). Frank Land von der Marktwirtschaft in Besigheim übernimmt.

Ludwigsburg: Sandra Lesacher (sl)

Überraschung in der Gastro-Landschaft in Bietigheim: Nachdem dieser Tage öffentlich wurde, dass die Zukunft des Sternerestaurants Maerz samt angeschlossenem Hotel Rose ungewiss ist, weil der Pachtvertrag zum Jahresende ausläuft und offenbar nicht verlängert wird, ist jetzt auch klar, wer von Januar 2027 an dort übernehmen wird.

 

Es ist Frank Land, in der Gastro-Szene der Region kein Unbekannter. Seit mittlerweile zehn Jahren bewirtet er in seiner Marktwirtschaft am Besigheimer Marktplatz die Gäste. Das will er auch weiterhin tun – und zusätzlich die Rose in Bietigheim übernehmen.

Synergien zwischen Marktwirtschaft und Rose

Ein Spagat? Findet Frank Land nicht. Er sieht eher Synergien. Es wird ähnlich wie in der Marktwirtschaft einen saisonale und abwechslungsreiches kulinarischen Kalender geben, bei dem sich beide Locations gut ergänzen, sagt Land. Und: „Wenn ich es mir nicht zutrauen würde, hätte ich es nicht gemacht. Vor allem habe ich ein gutes Team um mich herum.“ So würden langjährige Mitarbeiter aus der Marktwirtschaft in der zukünftigen Rose-Mannschaft sein, etwa sein ehemaliger Vorzeige-Azubi Jan Ritter, der den Service leiten wird. Er will in der neuen Rose „eine Atmosphäre schaffen, die sich für unsere Gäste anfühlt wie ein zweites Zuhause“.

Auch der künftige neue Rose-Küchenchef ist kein Unbekannter: Klaus Schmidt, zuletzt in der Bottega in Besigheim und aktuell für die Kochkurse und die Wirtshausabende im Lange am Markt in Ludwigsburg zuständig. Mediterran mit leichtem asiatischen Einschlag will er dich Küche in der Rose gestalten. „Kräuter und Gewürze sind für uns das gewisse Etwas in den Gerichten.“ Auch solide schwäbische Hausmannskost soll auf der Karte stehen.

Klaus Schmidt wird der neue Küchenchef in der Rose sein. Foto: Sandra Lesacher

Wie Frank Land hat auch Klaus Schmidt bereits in der Sterne-Gastronomie gearbeitet. Einen Stern, wie die Rose unter den Gebrüdern Maerz ihn hatte, streben sie aber nicht an. „Das sind einfach nicht wir“, sagt Frank Land. Für ihn fühlt es sich so an, als ob Sterne einen Teil der Gäste ausschließen, weil sie Berührungsängste haben. „Ich will, dass die Gäste zwanglos und locker-flockig bei uns einkehren“, so Land.

Unsere Empfehlung für Sie

Marktwirtschaft erweitert: Besigheimer Marktplatz: vom Parkplatz zur Genuss-Oase

Marktwirtschaft erweitert Besigheimer Marktplatz: vom Parkplatz zur Genuss-Oase

Die Macher des Restaurants Marktwirtschaft in Besigheim (Kreis Ludwigsburg) starten in eine neue Ära und bewirtschaften fast den ganzen Marktplatz. Die Parkplätze fallen dafür weg.

Die neue Rose soll fünf Tage die Woche geöffnet haben, geplant ist wie in Besigheim ein wechselnder Mittagstisch, eine kleine Nachmittagskarte und Kuchen sowie à la carte am Abend.

„Nahbare, empathische Gastronomie“

Frank Land will sowohl in der Rose als auch weiter in der Marktwirtschaft präsent sein und sich bei seinem Team und den Gästen sehen lassen. Praktisch dabei: Der 36-Jährige wohnt auch in Bietigheim nicht weit von der Rose entfernt.

Dort will er von 2027 an eine „nahbare, empathische Gastronomie“ etablieren. Die Tradition und Geschichte des Hauses gefallen ihm. Ein paar optische Veränderungen im Gastraum sind geplant, auch der Außenbereich soll „einladend gestaltet“ werden. Für die Hausgäste soll es einen Shuttle-Service von Bietigheim nach Besigheim geben.

Weitere Themen

Überraschung in der Gastro-Szene: Die Rose in Bietigheim hat einen neuen Pächter

Überraschung in der Gastro-Szene Die Rose in Bietigheim hat einen neuen Pächter

Ende des Jahres endet der Pachtvertrag des Sternerestaurants Maerz in Bietigheim (Kreis Ludwigsburg). Frank Land von der Marktwirtschaft in Besigheim übernimmt.
Von Sandra Lesacher
Häusliche Gewalt in Ludwigsburg: Wenn im Frauenhaus kein Platz frei ist – „Nach der Absage gehen viele zurück“

Häusliche Gewalt in Ludwigsburg Wenn im Frauenhaus kein Platz frei ist – „Nach der Absage gehen viele zurück“

Als ihr Ex-Mann gewalttätig wird, sieht Yamina aus Ludwigsburg nur noch einen Ausweg: das Frauenhaus. Doch einen Platz zu kriegen, ist kaum möglich – und zwar in ganz Deutschland.
Von Maximilian Kroh
Brand im Engelbergtunnel Leonberg: Denkwürdige Unfälle: Das ist seit Anfang 2025 im Engelbergtunnel passiert

Brand im Engelbergtunnel Leonberg Denkwürdige Unfälle: Das ist seit Anfang 2025 im Engelbergtunnel passiert

Der Engelbergtunnel: Wenn in einer der beiden Röhren ein Unfall passiert, ist Chaos in und um Leonberg vorprogrammiert. Ein Blick ins Archiv zeigt, was in gut einem Jahr los war.
Von Marius Venturini
Biergarten in Ludwigsburg: Nach 25 Jahren: Das Uferstüble hat neue Betreiber

Biergarten in Ludwigsburg Nach 25 Jahren: Das Uferstüble hat neue Betreiber

Der beliebte Biergarten am Neckar in Ludwigsburg-Hoheneck wechselt die Besitzer. Ein Schausteller-Ehepaar vom Stuttgarter Wasen übernimmt die Traditionslocation. Wie es weitergeht.
Von Sandra Lesacher
Streitgespräch zur Landtagswahl: „Wenn es Jung und Alt hinbekommen, müssen die das doch auch schaffen“

Streitgespräch zur Landtagswahl „Wenn es Jung und Alt hinbekommen, müssen die das doch auch schaffen“

Eine 18-jährige Schülerin aus Murr und eine 77-Jährige aus Eglosheim – größer könnten die Unterschiede kaum sein. Doch: Im Gespräch über Politik zeigen sich Gemeinsamkeiten.
Von Julian Meier
Brand im Engelbergtunnel Leonberg: Beide Richtungen durch die intakte Tunnelröhre? Unmöglich, sagt ein Experte

Brand im Engelbergtunnel Leonberg Beide Richtungen durch die intakte Tunnelröhre? Unmöglich, sagt ein Experte

Wie könnte man das Verkehrschaos in und um Leonberg nach der Sperrung der Engelbergtunnel-Weströhre abmildern? Viele hätten da eine Idee. Die wird jedoch nicht Realität werden.
Von Marius Venturini
Baustopp für Paulus-Projekt: „Machen Sie Ihren Job“: Bau von Mehrfamilienhaus mit Kita ruht seit Monaten

Baustopp für Paulus-Projekt „Machen Sie Ihren Job“: Bau von Mehrfamilienhaus mit Kita ruht seit Monaten

Das Landratsamt Ludwigsburg hat ein Vorhaben von Erwin Paulus in Höpfigheim (Kreis Ludwigsburg) gestoppt. Der Unternehmer wirft der Behörde ein unverhältnismäßiges Vorgehen vor.
Von Christian Kempf
Nach Vorfall auf A81: Rettungsgasse durchfahren, Sanitäterin geschlagen – wie geht es jetzt weiter?

Nach Vorfall auf A81 Rettungsgasse durchfahren, Sanitäterin geschlagen – wie geht es jetzt weiter?

Der Vorfall auf der A81 bei Ludwigsburg, bei dem ein Mann die Rettungsgasse durchfuhr und mehrere Unfälle verursachte, hat einiges Aufsehen erregt.
Von Kathrin Klette
Soziales Engagement: „Das gibt mir Kraft“ – Marbacher macht Müllsammeln zum Trend

Soziales Engagement „Das gibt mir Kraft“ – Marbacher macht Müllsammeln zum Trend

Einer fängt an, andere folgen – René Landschulz hebt in Marbach (Kreis Ludwigsburg) Unrat auf. Inzwischen machen in seiner WhatsApp-Gruppe rund 130 Menschen mit.
Von Oliver von Schaewen
Feuer im Engelbergtunnel Leonberg: „Fahrer hat geistesgegenwärtig reagiert“ – das sagt die Spedition zum Lkw-Brand

Feuer im Engelbergtunnel Leonberg „Fahrer hat geistesgegenwärtig reagiert“ – das sagt die Spedition zum Lkw-Brand

Der Lkw-Anhänger, der im Engelbergtunnel bei Leonberg ausgebrannt ist, gehörte der Spedition Stickel aus Nagold. Wie gehen Firma und Belegschaft mit dem folgenschweren Vorfall um?
Von Marius Venturini
Weitere Artikel zu Gastro Ludwigsburg Bietigheim-Bissingen Besigheim
 
 