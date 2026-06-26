Wolfgang Fuchs ist darauf spezialisiert, Kirchenbauten einzurüsten. Bei seinem neuesten Spezialauftrag hat es der Mann aus Hohenlohe aber mit einer Überschallmaschine zu tun.
26.06.2026 - 17:09 Uhr
Sie sind seit mehr als zwei Jahrzehnten die Top-Attraktionen des Technik-Museums in Sinsheim: die beiden Überschallflugzeuge Concorde F-BVFB und Tupolev Tu-144. Jetzt muss die Tupolev restauriert werden. Doch ein Besuch lohnt sich trotzdem – oder sogar jetzt erst recht. Denn um die Maschine aus sowjetischer Produktion äußerlich wieder aufzufrischen, musste eine beeindruckende Gerüstkonstruktion auf das Dach des Technikmuseums gesetzt werden.