Übung in Stuttgart

Premiere in Stuttgart: Das Rote Kreuz testet die inklusive Evakuierung von Menschen mit Behinderung. Welche Herausforderungen traten auf? Ein Blick hinter die Kulissen.

Torsten Schöll 06.04.2025 - 11:26 Uhr

Das Szenario: Eine Bombenentschärfung im Umkreis eines Behindertenwohnheims. Das Gebäude, in dem sich Menschen mit ganz unterschiedlichen kognitiven und körperlichen Beeinträchtigungen befinden, muss evakuiert werden. Ein Routinevorgang, könnte man meinen. Tatsächlich wurde in Stuttgart bis zum vergangenen Samstag aber noch nie eine inklusive Bevölkerungsschutzübung durchgeführt. Eine echte Premiere also.