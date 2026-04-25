Statt auf dem Truppenübungsplatz trainieren Hunderte Soldaten bei einer Großübung in verschiedenen Regionen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Fragen und Antworten.
25.04.2026 - 15:43 Uhr
Militärfahrzeuge auf den Straßen, Soldaten auf dem Rhein: Rund 850 Bundeswehr-Angehörige trainieren noch bis Donnerstag bei einer Großübung der Truppe in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Etwa 200 Soldatinnen und Soldaten üben dafür seit heute bei Speyer (Rheinland-Pfalz) das Übersetzen über den Rhein mit einer Schwimmbrücke - inklusive Fahrzeugen.