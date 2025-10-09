Das Feuerwerk der VfB-Anhänger im Fanblock bei der Partie in Basel hat ein Nachspiel. Die Uefa belegt den Club mit einer schmerzhaften Strafe.

Heiko Hinrichsen 09.10.2025 - 08:02 Uhr

Dem VfB droht ein heftiges Nachspiel im Anschluss an das 0:2 in der Europa League beim FC Basel vom Donnerstag vergangener Woche. Weil die Fans der Stuttgarter im Gästeblock des St. Jakob-Parks Pyrotechnik gezündet hatten, wurde der deutsche Pokalsieger vom europäischen Fußball-Dachverband Uefa mit einer Geldstrafe belegt. Das ließe sich noch verschmerzen: Doch im schimmsten Fall droht den Stuttgartern obendrein noch ein internationales Spiel in der Fremde ohne die Unterstützung der eigenen Fans.