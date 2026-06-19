Nach dem Auszug der Allianz bietet sich am Olgaeck ein gespenstisches Bild. Fast der gesamte Gebäudekomplex steht leer. Bis 2031 soll hier etwas Neues entstehen.
19.06.2026 - 09:31 Uhr
Ein riesiger Gebäudekomplex in Stuttgart steht fast leer. Von rund 51.600 Quadratmeter Mietfläche sind nur noch wenige Einheiten belebt - ein paar Wohnungen und das italienische Restaurant „La Piazza“. Große Schriftzüge wie „Allianz“ oder „Gabriele Lutz“ erinnern an vergangene Tage. Was ist da los am Olgaeck? Wem gehört die Immobilie und was hat der Eigentümer damit vor?