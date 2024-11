Die ostukrainische Stadt steht erneut unter heftigen Beschuss der russischen Armee. Gleitbomben, Raketen und Drohnen zerstören Wohnhäuser und fordern zahlreiche Tote und Verletzte. Die Kinder müssen zum Lernen in den Untergrund.

Till Mayer 05.11.2024 - 15:29 Uhr

Der Hamster macht mächtig Tempo. Das Zeichentrick-Tier springt in die Luft, rudert mit den Armen, wackelt heftig mit den Hüften. Anna macht es ihm nach. Ihre Augen strahlen. Der Hamster tanzt in der Pause über den Flachbildschirm. Wer nicht mitmachen will, kann es sich in der Spielecke gemütlich machen oder einfach am Platz sitzen bleiben.