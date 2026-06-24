Ukrainer besucht die Fildern: Wenn die Drohnen kommen, fangen seine Hände an zu zittern

Der Ort ist ungewöhnlich: Weil es zu heiß ist, um draußen zu sitzen, berichtet Oleg Bezverkhnii in einer Leinfelder Eisdiele über sein Leben in Poltawa: Der russische Angriffskrieg hat die gemeinsame Partnerstadt von Leinfelden-Echterdingen, Filderstadt und Ostfildern fest im Griff. Auch wenn die zentralukrainische Stadt nicht direkt an der Frontlinie liegt. In der vergangenen Woche ist sie gleich zweimal heftig beschossen worden. Durch die russischen Angriffe wurden zwei Menschen getötet und 14 – darunter sechs Kinder – schwer verletzt, teilt die Stadt Filderstadt mit.

Die Fenster der Eisdiele stehen weit offen, damit der Wind für etwas Abkühlung sorgen kann. Immer wieder rauscht eine Bahn lautstark auf den nahen Gleisen vorbei. Alena Trenina tut ihr Bestes, um die ukrainischen Worte des 69-Jährigen zu übersetzen. Die beiden haben sich vor vielen Jahren kennengelernt, als die Städtepartnerschaft zwischen Poltawa und den Filderkommunen noch gelebt werden konnte. „Immer wenn ich in Deutschland bin, versuche ich Alena zu treffen“, sagt Bezverkhnii.

„Die Menschen in Poltawa sind sehr vorsichtig geworden“ Oleg BezverkhniiPensionär aus Poltawa

23 Jahre hat Oleg Bezverkhnii beim Militär gearbeitet, war zuletzt Oberleutnant. Trotz des Krieges in seiner Heimat ist der Pensionär nicht auf der Flucht. Er hat zwei Fahrkarten nach Deutschland gekauft, um seine Töchter Natascha und Inna sowie seine drei Enkelkinder zu sehen, die in Gerlingen und Leipzig leben. Anfang Juli schon will er wieder zurück in die Ukraine fahren. Dort gibt es ein Sprichwort, das heißt: „Alte Frösche lieben ihre Moore.“ Das passe gut zu ihm. Er wolle weiter in Poltawa – seiner Heimat – leben. „Dort sind unsere Eltern begraben. Unsere ganzen Freunde leben dort.“ Zu dieser Stadt habe er eine sehr starke Bindung.

Seine Töchter dagegen leben schon lange in Deutschland. Der Sohn der Jüngeren sei just an dem Tag, als Russland die Ukraine überfallen hat, geboren worden.

Oleg Bezverkhnii lebt in Poltawa, der gemeinsamen Partnerstadt von Leinfelden-Echterdingen, Filderstadt und Ostfildern. Foto: Natalie Kanter

Die Russen hätten ein großes Interesse daran, auch Poltawa zu zerstören, sagt Oleg Bezverkhnii. „Das spüren wir deutlich.“ Seit einem Jahr gebe es häufig Angriffe auf die ukrainische Stadt Poltawa. Die Kraftwerke der nicht weit entfernten Stadt Krementschuk seien dann oft das eigentliche Ziel. Wenn die Drohnen kommen, „ist das wie eine Lärmwelle, die uns überrollt“, sagt der Pensionär. Ihm falle es sehr schwer, sich danach zu beruhigen. Im vergangenen Jahr sei eine Drohne 500 Meter entfernt von seiner Wohnung explodiert. „Das war so ein Schlag, ich dachte, dass die Fenster herausfliegen.“

„Wenn ich dieses Geräusch höre, fangen meine Hände zu zittern an“, sagt der 69-Jährige. Selbst jetzt in Deutschland, wenn ein Flugzeug lautstark über den Himmel brummt, reagiert sein Körper darauf. Von einem befreundeten Arzt wollte er wissen, wann das Zittern aufhöre. „Wenn der Krieg vorbei ist, vielleicht“, hat er ihm geantwortet.

In Poltawa: Auch Züge werden mittlerweile bombardiert

In Poltawa leben mittlerweile viele Menschen aus anderen ukrainischen Städten. Sie sind vor dem Krieg in die Filder-Partnerstadt geflüchtet. Verwundete Soldaten werden in den zivilen Krankenhäusern der Stadt behandelt, weil die Anzahl der Betten in dem Militärkrankenhaus nicht ausreicht. „Die Menschen sind sehr vorsichtig geworden. Sie wollen nicht mehr mit Zügen fahren, weil diese mittlerweile auch bombardiert werden“, sagt Oleg Bezverkhnii. Generatoren werden für zu Hause angeschafft, weil man nie weiß, wann der Strom ausfällt und wie lange der Ausfall dauern wird. Er selbst lagert 120 Liter Wasser in Kanistern auf seinem Balkon, weil bei einem Stromausfall auch die Pumpen nicht funktionieren, welche das Wasser in höhere Stockwerke bringen. Schüler gehen nicht in die Schule, lernen online zu Hause oder in Bunkern, wenn es wieder Angriffe gibt.

Eine Notfalltasche steht bei Oleg Bezverkhnii und seiner Frau Irina immer im Flur. In die Tasche haben sie trockenes Brot, Wasser, Kleidung, Dokumente und Geld gepackt. „Wenn unser Haus getroffen wird, müssen wir die Tasche nur noch in die Hand nehmen und können hinauslaufen“, sagt er. Jeder sei verpflichtet, seinen Pass dabeizuhaben, auch wenn er nur schnell beim Bäcker Brot holen wolle. Damit er jederzeit seine Identität nachweisen könne.

Inzwischen seien fast alle Männer unter 60 Jahren in die Armee eingezogen worden. „Frauen arbeiten in typischen Männerberufen“, beispielsweise auf dem Bau, als Monteurin für Gasanlagen oder als Traktoristin. Fast alle Eltern versuchen, ihre Kinder raus aus der Ukraine zu bringen, weil sie Angst um ihr Leben haben, berichtet Bezverkhnii.

Es seien vor allem ältere Menschen, die Poltawa nicht verlassen hätten. Wenn sie nur eine schmale Rente beziehen, wird schon der tägliche Einkauf zur Herausforderung. „Sie ernähren sich oft von Kartoffeln und Makkaroni“, weiß Oleg Bezverkhnii, weil sie sich nur das leisten können. Auf dem Markt kauften sie das, was andere nicht wollen; in den Geschäften abgelaufene Waren oder altes Brot, weil das deutlich günstiger angeboten werde. Obwohl er und seine Frau eine vergleichsweise gute Rente hätten und keine Miete bezahlen müssten, reiche ihr Einkommen gerade so aus, um Gas, Strom, Wasser und Lebensmittel zu bezahlen.

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Oleg Bezverkhnii telefoniert jeden Tag mit seiner Frau Irina, um zu hören, wie es ihr geht. Sie passt solange er in Deutschland ist, auf die Wohnung auf und pflegt den Kleingarten. Wenn er zurück in Poltawa ist, wird sie nach Deutschland fahren, damit auch sie ihre Kinder und Enkelkinder sehen kann. Hat er Hoffnung auf ein baldiges Kriegsende? Auf diese Frage antwortet er: „Wenn uns Europa weiterhin helfen wird, dass wir uns mit Stärke gegen Russland zeigen können.“ Denn das sei das Einzige, was die Russen dazu bringen könne, sich an den Verhandlungstisch zu setzen. Nur so könne der Krieg beendet werden.

Poltawa wird gleich zweimal heftig beschossen

Die Stadt Poltawa ist zuletzt gleich zweimal heftig beschossen worden. Durch die russischen Angriffe wurden zwei Menschen getötet und 14 schwer verletzt, teilt die Stadt Filderstadt mit, die gerade die Geschäftsführung der Partnerschaft inne hat. In der Nacht auf Donnerstag, 18. Juni, seien um 1.40 Uhr mehrere ballistische Raketen und Drohnen in Poltawa eingeschlagen. Dabei seien Teile der Infrastruktur zerstört worden. Die Stromversorgung für hunderte Straßen sei ausgefallen. Zwei Tage später, am Samstag, 20. Juni, sei die Stadt gegen 19.30 Uhr erneut durch Raketen und Drohnen unter Beschuss geraten. Mehrere Industriegebäude und Wohnhäuser seien zerstört worden. Filderstadts Oberbürgermeister Christoph Traub zeigt sich über die aktuellen Ereignisse tief erschüttert. Er versichert der Partnerstadt Poltawa – auch im Namen der übrigen Filder-Kommunen – seine Solidarität und sei in Gedanken bei den Opfern und deren Angehörigen, betont er.