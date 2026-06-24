Ukrainer besucht die Fildern Wenn die Drohnen kommen, fangen seine Hände an zu zittern
24.06.2026 - 18:30 Uhr
Der Ort ist ungewöhnlich: Weil es zu heiß ist, um draußen zu sitzen, berichtet Oleg Bezverkhnii in einer Leinfelder Eisdiele über sein Leben in Poltawa: Der russische Angriffskrieg hat die gemeinsame Partnerstadt von Leinfelden-Echterdingen, Filderstadt und Ostfildern fest im Griff. Auch wenn die zentralukrainische Stadt nicht direkt an der Frontlinie liegt. In der vergangenen Woche ist sie gleich zweimal heftig beschossen worden. Durch die russischen Angriffe wurden zwei Menschen getötet und 14 – darunter sechs Kinder – schwer verletzt, teilt die Stadt Filderstadt mit.