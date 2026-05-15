Verdi ruft in Baden-Württemberg zu Warnstreiks an vier Unikliniken auf. Betroffen sind Ulm, Freiburg, Heidelberg und Tübingen, die Patientenversorgung bleibt durch Notdienste gesichert.

red/epd 15.05.2026 - 14:21 Uhr

Verdi Baden-Württemberg hat die Beschäftigten der vier Unikliniken im Land zu Warnstreiks aufgerufen. Gestreikt werde am Montag (18. Mai) in Ulm sowie am Dienstag (19. Mai) in Freiburg, Heidelberg und Tübingen, teilte ver.di Landesbezirk Baden-Württemberg am Freitag mit. Die sichere Versorgung der Patienten werde über Notdienstvereinbarungen gewährleistet.