Zwei Bushaltestellen werden in Korntal-Münchingen barrierefrei umgebaut – und plötzlich ist der dortige Zebrastreifen verschwunden. Was ist der Grund dafür?
Die Sanierung der Solitudeallee im Abschnitt zwischen der Lembergstraße und der Stettiner Straße im Korntal-Münchinger Stadtteil Korntal ist noch nicht lang her. Mehr als eine halbe Million Euro hat die Stadt für die Arbeiten ausgegeben, die vergangenen November beendet waren – und unter anderem auch den barrierefreien Umbau der beiden Bushaltestellen Tachenbergstraße Richtung Greutterstraße und Richtung Bergstraße umfasst haben. Seitdem sind die einstigen Busbuchten Buscaps. Das bedeutet, dass der Bus auf der Straße stoppt. Mit der Barrierefreiheit ging allerdings der Zebrastreifen verloren. Nach der Sanierung war er plötzlich verschwunden. Denn er muss umziehen.