Bei dem Stuttgarter Stiftungsunternehmen müssen Aktionäre und Investmentfonds draußen bleiben. Doch für Investitionen braucht es sehr viel Geld. Holt sich das Bosch bald an der Börse? Konzernchef Stefan Hartung will das Thema enttabuisieren.

Klaus Köster 13.12.2024 - 16:34 Uhr

Das Geschäft mit der Sicherheit hat bei Bosch eine lange Tradition. 1920 lieferte Bosch in Hamburg eine Notrufzentrale, die die Meldewege bei Bränden entscheidend verkürzte. Später kamen Videoüberwachungssysteme hinzu, die beispielsweise einsam herumstehende Koffer auf Bahnhöfen erkennen sollten. Nun hat Bosch einen Großteil dieses Geschäfts verkauft. Was steckt hinter solchen Entscheidungen? Welche Rolle spielen Börsengänge in der Strategie?