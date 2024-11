Die Stadt will ihr Ganztagsangebot in Kitas stark zurück fahren. Nun wurde beim Kita-Forum erstmals bekannt, wie sie das machen will – und wie viele städtische Einrichtungen das betreffen könnte.

Lisa Welzhofer 13.11.2024 - 16:00 Uhr

Wie, wo und in welchem Ausmaß werden Ganztagsplätze in Stuttgarter Kitas reduziert? Das ist eine Frage, die Eltern, aber auch Fachkräfte und freie Träger umtreibt, seit die Stadt Stuttgart vor gut einem Jahr den so genannten Kita-Prozess gestartet hat. Dessen Ziel: In Zeiten von Personalmangel zusätzliche Plätze zu schaffen und die Betreuungszeiten in den Einrichtungen verlässlicher zu machen. Dazu sollen Ganztagsplatzangebote, also Plätze mit acht und mehr Stunden Betreuungszeit, reduziert werden. In den Krippen für Kinder unter drei Jahren soll der Ganztagsanteil von derzeit 90 auf 60 Prozent sinken, im Kindergartenbereich für ältere Kinder von 70 auf 60 Prozent.