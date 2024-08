Die Verbindung zur König-Karls-Brücke muss allerdings vom 10. August an den Verkehr in Fahrtrichtung Rosensteintunnel aufnehmen, da die alte Rampe saniert werden muss.

Uli Nagel 08.08.2024 - 15:26 Uhr

Der Rosensteintunnel, das größte Straßenbauprojekt der Landeshauptstadt, besteht aus zwei Bauabschnitten: Der B-10-Rosensteintunnel als zentrales Bauwerk wurde Ende März 2022 eröffnet. Der Umbau des Leuze-Knotens, elementarer Bestandteil des gut 450 Millionen Euro teuren Großprojekts, soll Anfang 2026 abgeschlossen werden. Ein weiterer Meilenstein steht am Samstag, 10. August, an: Dann wird die neue Linksabbiegerrampe für den Verkehr freigegeben, sie ermöglicht die Auffahrt aus dem Rosensteintunnel auf die König-Karls-Brücke weiter in Richtung Bad Cannstatt.