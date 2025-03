Beschäftigungssicherung gegen Gehaltsverzicht: Vorstand und Betriebsrat von Mercedes-Benz haben sich auf ein Sparpaket geeinigt. Wie nehmen die Mitarbeiter die Entscheidungen auf? Ein Stimmungsbild am Werkstor in Mettingen.

Rouven Spindler 04.03.2025 - 17:58 Uhr

Schichtwechsel im Werkteil Mettingen von Mercedes-Benz. Zahlreiche Mitarbeiter des Stuttgarter Autobauers zieht es am Nachmittag in Richtung S-Bahn und Parkplatz. Hinter ihnen liegt ein Arbeitstag, an dem sich der Konzernchef Ola Källenius und der Gesamtbetriebsratschef Ergun Lümali in einer internen Videobotschaft geäußert haben.